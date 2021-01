Een foto van de 79-jarige Amerikaanse democraat Bernie Sanders ging viraal. De reden? Zijn onderuitgezakte houding en zijn schattige wanten. Je kunt de wanten nergens kopen, maar ze sturen wél een hartverwarmend signaal over mode de wereld in.

Bernie Sanders, die de Democratische voorverkiezingen verloor van Hilary Clinton in 2016 en vorig jaar van Joe Biden, heeft nu al dé meme van 2021 op z'n conto staan. Lolbroeken knippen en plakken zijn beeltenis in allerlei hilarische situaties: van Bernie als vlieg op het hoofd van Mike Pence tot de senator als tooghanger in het beroemde schilderij 'Nighthawks' van Edward Hopper.

De beruchte foto werd genomen tijdens de eedaflegging van Joe Biden. Op het kiekje zien we senator Sanders op een klapstoel op de tribune in Washington DC. Hij lijkt er wat sikkeneurig bij te zitten, ingeduffeld z'n warme jas en dito wanten. De inauguratie vond immers coronaproof plaats, in de gure wind. Op andere beelden zie je her en der mensen onder een dekentje bibberen. Bernie had zich echter goed voorbereid. 'In Vermont kleden we ons warm. Je moet ons de koude niet leren kennen. We zijn niet zo begaan met stijlvolle mode. We willen kleding die ons warm houdt,' vertelde hij achteraf in een interview met CBS News. Google vult de zoekopdracht 'Bernie Sanders' inmiddels automatisch aan met 'mittens' en op social mediaplatformen Twitter en Instagram werd #BerniesMittens een trending hashtag. Waarom toch die obsessie met de outdoor opa-outfit van Bernie? Waarom voelen we de 'bern' als we zijn wollen wanten in de smiezen krijgen?Om het verhaal te begrijpen reizen we naar Bernie's thuisstaat Vermont. De staat ligt in New England en schurkt tegen de grens met Canada aan. Andere bekende figuren uit Vermont zijn Ben & Jerry, jawel de ijsiconen en progressieve activisten. Het is een prachtige streek, bekend om z'n bossen, bergen en meren. Vermontenaars houden dus van een outdoor lifestyle en kleden zich - zoals de senator aantoont - graag praktisch. Jen Ellis, een 42-jarige lerares uit een dorpje in de buurt van Burlington, schonk de wanten enkele jaren geleden aan Bernie Sanders. Nooit had ze gedacht dat haar breisel het tot op de inauguratie van Biden zou schoppen, laat staan een internetsensatie zou worden. Ze is voorlopig ook niet van zin haar job als lerares op te geven om rijk te worden door Bernie-wanten te slijten. 'Bedankt voor de interesse in de wanten van Bernie. Het was werkelijk een fantastische en historische dag en ik ben heel geflatteerd dat Bernie mijn wanten droeg tijdens de inauguratie. Jammer genoeg heb ik er geen meer om te verkopen', schrijft ze op Twitter. 'Er zijn wel heel veel creatievelingen op Etsy die gelijkaardige wanten maken,' stelt Jen gerust. Ze hoopt dan ook dat fans van de wanten kiezen voor mooi handwerk van gepassioneerde makers op het DIY-platform. De lerares heeft het naar eigen zeggen zelf te druk met haar job en haar gezin om duizenden wanten te breien. 'Ik vind het vervelend om mensen teleur te stellen, maar de wanten zijn uniek. Soms kan je gewoon niet alles krijgen wat je wil in deze wereld.' Dat ze uniek zijn, mag je heel letterlijk nemen. Jen maakte ze immers van wol van afgedankte truien en de fleece komt van gerecycleerde plastic flessen. Ook de jas van Bernie is lokaal en heeft een geschiedenis. Het snowboardmerk Burton heeft z'n hoofdkantoor in Vermont en bracht enkele jaren geleden een versie van deze jas uit met het hoofd van de senator op de achterkant geprint. De inspiratie vonden ze letterlijk op straat, toen ze een Bernie-campaigner zagen rondlopen in de jas, met een foto van de senator opgespeld. De opbrengst van de verkoop van de jas ging naar Sanders Institute, de - inmiddels opgedoekte - democratische denktank van de vrouw en zoon van Sanders. Het merk gaf ook een jas cadeau aan Bernie, zonder diens eigen hoofd op uiteraard. Het is bovendien al de twééde keer dat de jas opduikt in een Bernie-meme. In 2019 ging het warme kledingstuk al eens viraal dankzij de 'I am once again asking'-memes. Bernie is kortom helemaal mee met z'n tijd en draagt tijdens belangrijke momenten, zoals de eedaflegging van de 46ste president van de Verenigde Staten, lekker wat hij zelf wil én kiest voor lokale merken en makers. Geen nagelnieuwe look voor Bernie, maar gewoon kleding waar hij zich goed in voelt, gemaakt door mensen die hem steunen. Heel wat duurzame mode-experts juichen deze aanpak toe. Zo breken de Belgische dr. Aurélie Van de Peer en de Nederlandse dr. Daniëlle Bruggeman, onderzoekers en docenten aan de ArtEZ University of the Arts in Arnhem, een lans voor emotionele duurzaamheid. In een gesprek tussen de twee experts op het Fair Fashion Fest, dat dit jaar virtueel werd georganiseerd, legden ze hun visie uit. 'Makers van mode hebben een naam, een identiteit en emoties,' klinkt het. Wanneer dragers het gezicht achter een merk leren kennen, dragen ze automatisch meer zorg voor hun kleding. Emotionele duurzaamheid is in dat opzicht dus minstens even belangrijk als nieuwe ecologische stoffen of innovatieve recyclageprocessen. Niet dat innovaties niet broodnodig zijn om de modesector te verduurzamen, maar door emoties zoals respect en empathie te linken aan mode, hechten we vanzelf meer waarde aan kledingstukken. Mode heeft zoveel aspecten. Het sociale, culturele, menselijke en esthetische moeten we allemaal naar waarde schatten opdat we de kledingstukken zelf ook naar waarde kunnen schatten.In de wanten van Bernie zit dus een hoopvolle boodschap verweven. Dat mensen massaal vertederd zijn door de kledingkeuzes van een 79-jarige Amerikaan en de maakster ervan overdonderen met aanvragen, bewijst de kracht van menselijke mode. Bernie mag dan geen president geworden zijn, hij heeft wel - opnieuw - het internet doen ontploffen en mensen over heel de wereld doen lachen én nadenken over wat zij zelf aan hun pollen sjorren tijdens een coronadate buitenshuis.