In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend deze zomer op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend levensverhaal. Deze week: Elli Kruithof, de Ray Eames van Vlaanderen die zich later ontpopte tot theologe.

Wie ooit met Elli Kruithof in contact kwam, herinnert zich een gepassioneerde vrouw. Goedlachs en joviaal, maar ook intellectueel en bijzonder principieel. Half werk was niet aan haar besteed. Ze schilderde, was grafisch vormgever, ontwierp meubels en creëerde verrassende interieurs in het Antwerpen van de jaren 50.

Met haar abstracte schilderijen en haar affiches in een Expo '58 avant-la-lettre-stijl zette Elli zich op de kaart van de lokale jazzy art scene. Elli en haar man Raymond Goovaerts bewezen met de inrichting van een modelappartement tijdens de expositie 'Het Nieuwe Wonen' in 1953 dat er een hele hoop dingen anders konden. Lichte meubelen met een metalen buisframe, sculpturale lampen, objets trouvés en een ongezien kleurenpalet ten dienste van de architectuur vormden hun signatuur. Hen vergelijken met Ray en Charles Eames is dan ook begrijpelijk, vinden Alain Hens, galerist en fervent Kruithof-Goovaerts verzamelaar, en Fredie Floré, professor Interieur Architectuur aan de KULeuven.

En toch zullen weinigen Elli Kruithof vandaag kennen. Ligt dat aan de radicale jobswitch waarvoor ze koos na haar breuk met Raymond Govaerts? Of aan de waarden die ze meekreeg van haar strenggelovige protestante ouders? Je ontdekt het in deze episode van 'Baanbreeksters'.

Tijdens de zomermaanden lanceren we wekelijks een nieuwe aflevering van 'Baanbreeksters' op woensdag. Hier lees je welke vrouwen nog meer aan bod komen. Hier groeperen we alle afleveringen.

Wie ooit met Elli Kruithof in contact kwam, herinnert zich een gepassioneerde vrouw. Goedlachs en joviaal, maar ook intellectueel en bijzonder principieel. Half werk was niet aan haar besteed. Ze schilderde, was grafisch vormgever, ontwierp meubels en creëerde verrassende interieurs in het Antwerpen van de jaren 50. Met haar abstracte schilderijen en haar affiches in een Expo '58 avant-la-lettre-stijl zette Elli zich op de kaart van de lokale jazzy art scene. Elli en haar man Raymond Goovaerts bewezen met de inrichting van een modelappartement tijdens de expositie 'Het Nieuwe Wonen' in 1953 dat er een hele hoop dingen anders konden. Lichte meubelen met een metalen buisframe, sculpturale lampen, objets trouvés en een ongezien kleurenpalet ten dienste van de architectuur vormden hun signatuur. Hen vergelijken met Ray en Charles Eames is dan ook begrijpelijk, vinden Alain Hens, galerist en fervent Kruithof-Goovaerts verzamelaar, en Fredie Floré, professor Interieur Architectuur aan de KULeuven.En toch zullen weinigen Elli Kruithof vandaag kennen. Ligt dat aan de radicale jobswitch waarvoor ze koos na haar breuk met Raymond Govaerts? Of aan de waarden die ze meekreeg van haar strenggelovige protestante ouders? Je ontdekt het in deze episode van 'Baanbreeksters'.