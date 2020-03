Humor is de beste saus, wil het cliché, en we hebben tenslotte iets nodig voor op onze gehamsterde pasta. Lachen is ons favoriete coping mechanisme. Het maakt moeilijke quarantainedagen lichter, tempert angstaanvallen en doorbreekt de verveling. Weten dat je met welgemikte meme je ongeruste medemens kunt doen lachen kan je dag goedmaken. Vraag is, waar lachen we vooral mee?

Het virus, uiteraard

Herinnert u zich de goede oude tijd, toen flesjes Coronabier in winkelwagentjes en koelkasten in quarantaine moesten, iedereen The Cure aanraadde als oplossing, we het grappig vonden dat we onze handen moesten wassen en vooral het arme Wuhan het moest ontgelden?

Run op nieuwe uitgave rondom spel “De Coronisten” pic.twitter.com/pyVQVrLK4Y — R E A L I S T I C (@Realist50063598) March 12, 2020

Thuiswerken

Het klinkt geweldig: geen files of overvolle treinen, de hele dag werkend doorbrengen in de luxe van je eigen huis, en dat in het gezelschap van de mensen die je het liefst ziet op deze hele wereld. Maar het is een onuitputtelijke bron van ergernis en humor, zo blijkt. En sommige jobs zijn ook moeilijk te doen van thuis uit.

Live footage of me, my wife and my daughter all working from home today (and for the next two weeks) pic.twitter.com/c8NuSQit3Q — Dan Saltzstein (@dansaltzstein) March 11, 2020

Pro-tip for couples suddenly working from home together: Get yourselves an imaginary coworker to blame things on. In our apartment, Cheryl keeps leaving her dirty water cups all over the place and we really don't know what to do about her. — Molly Tolsky (@mollytolsky) March 16, 2020

De kinderen

Ze zijn je oogappels, je hart bloedde elke dag dat je ze aan de schoolpoort dropte, maar nu je de hele dag met hen in een kamer moet doorbrengen, word je langzaam maar zeker zot. Je kinderen, dus.

My coworker keeps farting, asking for my lunch and playing on his tablet while I do all the work. I went to HR and they just said “leave my grand baby alone” this is ghetto pic.twitter.com/XcYv9iYIbQ — sarunas jackson stan page (@colderthan__ice) March 16, 2020

Homeschooling is going well. Two students suspended for fighting and one teacher fired for drinking on the job. — Kevin (@Krazy4golf) March 18, 2020

Introverten

Mensen die al eeuwen alleen wonen en introverten allerhande verkneukelen zich vandaag aan het 'oh wat is dit zo eenzaam'-geklaag van de rest van de wereld.

*Corona outbreak*

Everyone :- how can someone live so isolate..#MemerSangh

Introverts :- pic.twitter.com/PUBKIWImSE — AdiYaa (@sarcasovert05) March 19, 2020

Me, an introvert, learning social distancing is the only way to stop the corona virus: pic.twitter.com/s0gX0nZdxm — Anna Rasmussen (@arasmussen918) March 11, 2020

Ons eigen rare gedrag

Lege supermarktrekken, mensen die ons vertellen niet aan ons gezicht te zitten terwijl ze aan hun neus krabben en de gulzigaard die zijn zeven zakken chips 'voor een hele week' al op dag twee opgegeten heeft, allemaal bewijs dat we een vreemde diersoort zijn.

Quarantine Day 1: I have enough food to last me weeks!

Quarantine Day 2: I have eaten all of my food, including my 3 month supply of toilet paper. — Libby de Leon (@LibbyDeleon) March 13, 2020

People with flu: I feel shit. Just wanna stay in bed and do nothing



People with Coronavirus: I feel shit. Just wanna go on holidays, see the world, maybe go skiing in Austria, see the Eiffel Tower, maybe some white water rafting, do the Camino de Santiago.. — Rob Gale (@galeforcerob) March 2, 2020

Drank

Er brak net geen paniek uit toen bleek dat de cafés dichtgingen, en supermarkten en slijterijen verkopen bijna evenveel witte wijn als WC papier. Hebben we een drankprobleem? Neuh. Hik.

Tonight’s drink special:



“The Quarantini”



It’s just a regular Martini but you get to drink it alone in your home pic.twitter.com/7jM0gOXmp0 — Stone (@stonecold2050) March 12, 2020

Bekende mensen

Een hoop beroemdheden die Imagine zingen: dat is uiteraard hartverwarmend, maar ook gewoon irritant. En dus doen Britse comedians het beter...

Me, Jayde Adams & Rich Wilson, Fern Brady, Helen Bauer, Kiri Prichard-McLean, Jess Fostekew, Shappi Khorsandi, Richard Herring, Desiree Burch, Nish Kumar, Barry Dodds and Mark Watson coming together to sing in these difficult times. Peace and love. ♥️ pic.twitter.com/WcDGDsfmy8 — Sofie Hagen (@SofieHagen) March 19, 2020

Algehele onnozelheid

Omdat de wereld dan wel angstaanjagend is, maar ook nog altijd absurd. En grappig. Bijvoorbeeld, omdat je als CNN-journalist je broer - die politicus is - interviewt toch even wil duidelijk maken dat hij naar je moeder moet bellen.

De zware gevolgen voor sommigen van een lockdown in Antwerpen. GELUIDSOVERLAST DOOR VOGELS! Misschien kan @PZAntwerpen er een paar uit de lucht schieten 🤦🏼‍♂️ #COVID2019 #antwerpen pic.twitter.com/VzMKMrcHpt — Gunther Malin (@GuntherMalin) March 19, 2020

Comedians en aanverwanten

Cartoonisten, stand up comedians en grappige tv-programma's blijven hun ding doe, al dan niet online.

Op hhbv.be kan je de recentste show van Xander De Rycke zien, en de man kijkt ook elke avond om 20u naar 'rommel', zo zegt hij het zelf. Wij mogen via YouTube meekijken.

The Daily Show vanuit Trevor Noahs woonkamer wordt The Daily Social Distancing Show, min of meer dagelijks te volgen op Facebook.

Coronavirus Hits the NBA and Trump Makes the Virus Racist Welcome to The Daily Social Distancing Show! Geplaatst door Trevor Noah op Donderdag 19 maart 2020

Komt u iets grappigs tegen? Professor Giselinde Kuipers doet aan de KULeuven onderzoek naar humor bij rampen, en ontvangt graag alle mogelijke memes, grappen en filmpjes op giselindewantsyourjokes@gmail.com of op haar twitteraccount @GMMKuipers.

Herinnert u zich de goede oude tijd, toen flesjes Coronabier in winkelwagentjes en koelkasten in quarantaine moesten, iedereen The Cure aanraadde als oplossing, we het grappig vonden dat we onze handen moesten wassen en vooral het arme Wuhan het moest ontgelden? Het klinkt geweldig: geen files of overvolle treinen, de hele dag werkend doorbrengen in de luxe van je eigen huis, en dat in het gezelschap van de mensen die je het liefst ziet op deze hele wereld. Maar het is een onuitputtelijke bron van ergernis en humor, zo blijkt. En sommige jobs zijn ook moeilijk te doen van thuis uit.Ze zijn je oogappels, je hart bloedde elke dag dat je ze aan de schoolpoort dropte, maar nu je de hele dag met hen in een kamer moet doorbrengen, word je langzaam maar zeker zot. Je kinderen, dus.Mensen die al eeuwen alleen wonen en introverten allerhande verkneukelen zich vandaag aan het 'oh wat is dit zo eenzaam'-geklaag van de rest van de wereld. Lege supermarktrekken, mensen die ons vertellen niet aan ons gezicht te zitten terwijl ze aan hun neus krabben en de gulzigaard die zijn zeven zakken chips 'voor een hele week' al op dag twee opgegeten heeft, allemaal bewijs dat we een vreemde diersoort zijn. Er brak net geen paniek uit toen bleek dat de cafés dichtgingen, en supermarkten en slijterijen verkopen bijna evenveel witte wijn als WC papier. Hebben we een drankprobleem? Neuh. Hik.Een hoop beroemdheden die Imagine zingen: dat is uiteraard hartverwarmend, maar ook gewoon irritant. En dus doen Britse comedians het beter...Omdat de wereld dan wel angstaanjagend is, maar ook nog altijd absurd. En grappig. Bijvoorbeeld, omdat je als CNN-journalist je broer - die politicus is - interviewt toch even wil duidelijk maken dat hij naar je moeder moet bellen. Comedians en aanverwantenCartoonisten, stand up comedians en grappige tv-programma's blijven hun ding doe, al dan niet online.Op hhbv.be kan je de recentste show van Xander De Rycke zien, en de man kijkt ook elke avond om 20u naar 'rommel', zo zegt hij het zelf. Wij mogen via YouTube meekijken. The Daily Show vanuit Trevor Noahs woonkamer wordt The Daily Social Distancing Show, min of meer dagelijks te volgen op Facebook.