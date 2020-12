Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Klaartje Busselot

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Organiseer een tekenestafette', zo luidt de activiteit van illustrator Klaartje Busselot. Haar eigen skills variëren van schilderen en illustratie tot het ontwerpen van interieur- en modeobjecten, altijd in een kleurrijke, gedurfde stijl.

"Ik heb gekozen voor een opdracht die niet echt wereldschokkend is, maar de nadruk legt op samenwerken. De bedoeling is dat je gaat tekenen samen met een andere persoon, iemand uit je gezin, al kan het ook online. Gewoon met twee tekenen en je hoofd leeg maken. Niets zaliger dan dat!

Neem een blad papier en je favoriete tekengerief. De eerste persoon tekent een eerste object of vorm. Dit kan een lijn zijn, een cirkel, een huis, een persoon,... vervolgens vult de andere persoon de tekening aan. Dit kan zijn door zonnestralen aan de cirkel te tekenen, of sterren toe te voegen - want misschien is die cirkel wel een maan? Hij/zij kan ook een hoed op de cirkel tekenen. Daarna is het weer aan de eerste persoon en zo wissel je elkaar voortdurend af, als in een estafette. Het is niet de bedoeling dat je zegt wat je tekent, zo kan iedereen verdergaan op zijn eigen fantasie. Het leuke hieraan is dat je nooit op voorhand weet wat je gaat tekenen en al helemaal niet hoe het uiteindelijke werk er gaat uitzien. Deze opdracht is ook leuk om te doen met je oma, tante of opa tijdens een Zoomgesprek online. Je praat dan over hoe je dag was en ondertussen maken jullie samen een meesterwerk dat jullie dichter bij elkaar brengt.'

Deel je eigen tekening op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

