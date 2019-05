De berichten uit Georgia ontzetten Weekend.be-redacteur Eva Kestemont. 'Voor of tegen abortus zijn: het is iets waarover je alleen voor je eigen situatie kan beslissen.'

Tijdens mijn zwangerschap, die bijna een jaar geleden op zijn einde liep, trad ik toe tot de grootste geheime club ter wereld: die van de moeders onder elkaar. Het is een club waarin openlijk gepraat wordt over de consistentie van kakjes, waarin trots wordt opgeschept over gekolfde milliliters en waarvan het wachtwoord een licht vermoeide, doch aanmoedigende blik is. Het is best een geestig verbond, waar gelachen en gehuild kan worden. Bij de toetreding leer je al snel een belangrijke les: elk verhaal is uniek. Geen moeder is hetzelfde en elk gezin is een entiteit op zich.

