In beeld: dit is waarom vrouwen wereldwijd het werk neerleggen

Noëmi Willemen vertelt in een stripverhaal op haar blog le coeur à marée basse waarom vrouwen deelnemen aan de internationale vrouwenstaking op 8 en 9 maart. Ze draagt haar verhaal op aan alle vrouwen die baanbrekend denkwerk verrichtten en de ontelbare mensen die het werk neerleggen en op straat komen. 'Er is wel een alternatief. Er is alternatief zat,' klinkt het.

© le coeur à marée basse