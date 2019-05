'Het heeft jaren geduurd voor ik besefte dat ik verkracht ben'

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

'Ik ben vier keer verkracht'. Een vrouwelijke collega meldt het aan tafel, bijna terloops. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Jammer genoeg komt de waarheid dicht in de buurt: in ons land maken elke dag acht vrouwen melding van verkrachting. Toch wordt er zelden over gepraat. Waarom zwijgen we zo massaal?

. © Getty Images