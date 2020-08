Weg met grijze speelplaatsen, zegt tuin- en landschapsarchitect Louis De Jaeger. Bij de start van het nieuwe schooljaar houdt hij een vurig pleidooi voor meer natuur. 'Dat is niet alleen enorm goed voor het imuunsysteem, onderzoek heeft ook uitgewezen dat zicht op groen mensen beter doet presteren.'

We zullen de erfenis dragen van wat wij vandaag investeren in onze kinderen. Als we ze vandaag opsluiten in betonnen bunkers met een grijze levensloze binnenkoer, kan je wel raden wat ze later met ons zullen doen.

Een kind is in volle ontwikkeling en reageert op de kleinste prikkels. Ze zijn als een bloem die wil openbloeien zodra de omstandigheden goed zijn en hebben een goede ondergrond nodig om te gedijen. Het doel van ons onderwijs is om onze toekomstige maatschappijdragers en -duwers te stimuleren om kritische, gelukkige, vrolijke, enthousiaste, liefdevolle en intelligente wezens te worden. Er is niets dat zo geestdodend is als een hele dag in een muf klaslokaal zitten om dan als 'beloning' een kwartiertje te mogen spelen op van die tegels die ervoor zorgen dat je knieën om de haverklap bloeden.

Een groene speelplaats maakt kinderen slimmer en gelukkiger.

We mogen niet vergeten dat wij als mens nog steeds natuurwezens zijn. Als we onze wilde kant onderdrukken, kunnen we nooit een volwaardig mens worden. Doorheen heel onze evolutie leefden we in nauw contact met bomen, struiken, open velden en dieren. Nog niet zo lang geleden werden kinderen nog geprikkeld door wilde konijnen, door bomen waarin ze konden klimmen, struiken waartussen ze konden spelen, prikkende brandnetels en het belangrijkste van allemaal: ze werden tot op zeker hoogte geconfronteerd met kleine risico's. Al deze ervaringen zorgden voor een completere ontwikkeling. Vandaag is de grootste uitdaging voor een kind om terug naar huis te gaan zonder die mooie witte schoentjes vuil te maken.

We moeten onze kinderen weer wild laten zijn en ze aanmoedigen om zich vuil te maken. Dat is niet alleen enorm goed voor het imuunsysteem, onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen (kinderen en volwassenen) die een uitzicht hebben op groen in meerdere gelaagdheden - zoals gras, struiken, bomen - veel beter presteren. Ze kunnen zich langer concentreren, vertonen minder agressie en verrichten meer werk. Ook zijn er studies die aantonen dat de natuur een gunstige werking heeft op kinderen met ADHD.

Waarom zou een biologieles enkel kunnen doorgaan in een muf klaslokaal? © Getty

Hoe klein een speelplaats ook is, met enkele minimale ingrepen kan je het uitzicht en de sfeer enorm verbeteren. Een avonturenpad om motorische vaardigheden te trainen en om voor meer fun te zorgen, is in no time aan te leggen. Enkele bomen en struiken brengen de magie terug naar de speelplaats, want zij triggeren de fantastie en het verbeeldingsvermogen continu. Bekleed alle deprimerende gevels met geurende klimplanten voor een facelift die quasi niets kost. Maak van ieder speelplaats een ruimte om de vingers van af te likken: plant frambozen, appelbomen, kersenbomen en kweek samen met de kinderen eigen groentjes, dan pas leren ze echt iets over biologie.

Een speelplaats heeft oneindig veel potentieel. Het is aan ons om een groene schoolomgeving te creëren waar kinderen naar verlangen. Wij bepalen zelf hoe onze toekomstige leiders er zullen uitzien. Als we willen evolueren naar een steriele gevoelloze samenleving , zijn we dus reeds heel goed bezig. Willen we echter een maatschappij vol hoop, genot en zinvolheid, dan moeten we dringend ons kweekprogramma aanpassen. Weg met de legbatterijen, laat ons vanaf nu volop inzetten op een vrije uitloop!

Louis De Jaeger is keynote speaker, tuin- en landschapsarchitect bij Commensalist en schrijft momenteel een boek over de toekomst van de landbouw.

