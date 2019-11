Sinds zijn veertiende heeft Peter Verhelst (57) geen dag niet geschreven. Zijn laatste roman, Voor het vergeten, over het verlies van zijn moeder, maakte veel los bij pers en publiek. In dichtbundel ZON laat hij zich opnieuw van zijn zinnelijkste kant zien.

Ik kijk zoals een octopus voelt, met al mijn tentakels. Ik ben niet content met de eerste blik, maar blijf bewust nieuwe lagen zoeken. Dát is poëzie, het tegenovergestelde van oppervlakkig consumptiekijken. Onlangs was ik voor het eerst in Rome. Ik werd direct teruggeslingerd naar toen ik dertien was en bij het knetterende haardvuur in de encyclopedie van mijn vader de klassieke beeldhouwkunst ontdekte. Ik raakte bijna in ademnood, zo ongeëvenaard vond ik ze. In Rome heb ik als een gek notities zitten nemen. Ik wilde het meesterlijke onder woorden brengen. Wie het ooit leest, leert me kennen, want bijna niets is zo intiem als weten hoe iemand kijkt.

