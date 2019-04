Auteur Kristen Roupenian werd plots een internetsensatie: 'Alsof ik een tweelingzus heb, die niet op me lijkt'

De 37-jarige Kristen Roupenian heeft er een bijzonder jaar opzitten. Haar kortverhaal 'Cat Person' ging viraal en leverde een miljoenendeal op. Wij spraken de schrijfster tijdens de promotour voor haar kortverhalenbundel 'Je weet dat je dit wil'.

'Ik kan het zelf haast niet geloven. Twee jaar geleden droomde ik er, zoals iedere schrijver, gewoon van om iets te kunnen publiceren. En nu is dit mijn leven. Ik reis de wereld rond om mijn boek te promoten, slaap in poepchique hotels en geef interviews in statige lobby's.' Kristen Roupenian moet er zelf hartelijk om lachen. In haar sjofele zwarte jeans en met haar schorre Amerikaanse tongval valt ze behoorlijk uit de toon tussen de lusters, zakenmannen en porseleinen theekopjes.

...