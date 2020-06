In de nacht van zondag op maandag overleed Paula Marckx (94), de vrouwenrechtenactiviste die ervoor zorgde dat buitenechtelijke kinderen dezelfde rechten kregen als kinderen van gehuwde ouder.

Paula Marckx is de vrouw achter het arrest-Marckx dat 40 jaar geleden werd uitgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze werd op haar 47ste onverwacht zwanger, wilde de baby houden, maar kwam al snel tot de conclusie dat haar dochter gediscrimineerd werd door de Belgische wet.

Eerst moest ze haar eigen kind erkennen om haar familienaam door te kunnen geven, vervolgens was ze genoodzaakt haar ook nog eens adopteren opdat ze van haar zou kunnen erven. Bovendien zou Alexandra voor de wet dan nog geen familieband hebben met haar grootouders. Marckx' klacht ging naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de discriminatie tussen 'wettelijke' en 'onechte' kinderen bevestigde. Na een procedure van - toch nog - vijf jaar moest de staat haar wetten aanpassen.

De gevarieerde carrière van de Antwerpse is voer voor een interessante biopic. Naast activiste was Marckx - die trouwens geen feministe genoemd wou worden - ook nog schildersmodel, mannequin op de defilé's van Natan tijdens de tweede wereldoorlog én auteur. Als journaliste blufte ze zich binnen in een hotel voor een interview met The Beatles, ze werd de eerste vrouw met pilotenbrevet in Deurne en directeur-generaal van het WTC in Antwerpen. Ze trouwde nooit.

Lees ook

Video: Paula Marckx, de vrouw die de Belgische staat op de knieën dwong

Verzet tegen seksuele intimidatie op straat schakelt hoger

'Ik besefte bij de geboorte van mijn zoontjes dat hun donkere huid een impact zou hebben op hun leven'

Paula Marckx is de vrouw achter het arrest-Marckx dat 40 jaar geleden werd uitgesproken door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze werd op haar 47ste onverwacht zwanger, wilde de baby houden, maar kwam al snel tot de conclusie dat haar dochter gediscrimineerd werd door de Belgische wet. Eerst moest ze haar eigen kind erkennen om haar familienaam door te kunnen geven, vervolgens was ze genoodzaakt haar ook nog eens adopteren opdat ze van haar zou kunnen erven. Bovendien zou Alexandra voor de wet dan nog geen familieband hebben met haar grootouders. Marckx' klacht ging naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de discriminatie tussen 'wettelijke' en 'onechte' kinderen bevestigde. Na een procedure van - toch nog - vijf jaar moest de staat haar wetten aanpassen.De gevarieerde carrière van de Antwerpse is voer voor een interessante biopic. Naast activiste was Marckx - die trouwens geen feministe genoemd wou worden - ook nog schildersmodel, mannequin op de defilé's van Natan tijdens de tweede wereldoorlog én auteur. Als journaliste blufte ze zich binnen in een hotel voor een interview met The Beatles, ze werd de eerste vrouw met pilotenbrevet in Deurne en directeur-generaal van het WTC in Antwerpen. Ze trouwde nooit.