Lotte Philipsen Redactrice KnackWeekend.be Opinie

'Advertenties die empowerment promoten, willen vooral veel producten verkopen'

Empowerment is in de reclamewereld een holle term geworden. Laat je niet in de luren leggen. Onze innerlijke krijgster bevindt zich heus niet op de bodem van een flesje parfum.