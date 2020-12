Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Peter De Meyer.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een toren zonder blokken', zo luidt de activiteit van conceptueel kunstenaar Peter De Meyer. Zijn subtiele en speelse werk, altijd vol associaties, is de komende maanden op verschillende plekken te zien. Zo loopt er vanaf 10 december de online groepstentoonstelling Confined Challenge 2.0, bij De Meyers vaste kunstgalerij Geukens & De Vil. Tot april 2021 kan je zijn werk ook zien in de groepsexpo Adjugé. Les artistes belges et le marché de l'art in het Musée Félicien Rops in Namen.

Dit is zijn knutselopdracht:

'Bouw een toren die exact zo hoog is als jij groot bent. Gebruik hiervoor allerlei voorwerpen uit je omgeving: je boekentas, de fruitmand, een kamerplant,... Wees voorzichtig met breekbare spullen. Maak het jezelf niet te gemakkelijk! Probeer zoveel mogelijk voorwerpen te stapelen, zonder dat je toren gaat wankelen. Nodig ook je gezinsleden uit om een toren zo groot als hun lichaamslengte te bouwen.

Extra: Is je toren klaar? Maak er dan een mooie foto van, als een soort zelfportret! Bouwde de rest van je gezin ook een toren? Ga dan voor een familiefoto.'

Deel je eigen toren op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

