Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de komende feestdagen. Elke dag zetten we een nieuwe opdracht online. Vandaag: knutselen met Adelheid De Witte.

Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen.

'Maak een mooie mobiel' is de opdracht van de Gentse schilderes Adelheid De Witte, die er tijdens de eerste lockdown in maart eentje maakte samen met haar zevenjarige dochter. Het werk van Adelheid De Witte kan gezien worden als de voortzetting van de Belgische surrealistische traditie, maar dan in een hedendaags jasje. Met ongewone vormen en kleuren, en door te spelen met paradoxen als vrolijk en duister, licht en donker, brengt ze haar eigen verbeelding tot leven.

Haar knutselopdracht gaat als volgt:

Stap 1: verzamel

Ga in en rond je huis op zoek naar allerlei leuke stukken zoals kralen, restjes stof, oude stukjes speelgoed, gordijnringen, moeren, taperolletjes, afgedankte stukken metaal, karton, plastiek, ... Ook buiten, in het bos of op straat kan je heel wat voorwerpen tegenkomen die een leuke vorm of kleur hebben.

Zoek daarnaast enkele grotere vormen (zoals grote metalen ringen, langwerpige stukken metaal of hout, takken, ...) waaraan je de mobiel kan ophangen.

Stap 2: sorteer

- Op kleur: je kan alles door elkaar gebruiken om tot een lekker bonte mix aan kleuren te komen. Maar je kan ook één kleur uitkiezen en alle materialen in die kleur bijhouden, of je voorwerpen in één kleur verven. Je kan ook een beperkt aantal kleuren kiezen en de objecten in deze kleur verzamelen of schilderen.

- Op materiaal: alle voorwerpen en materialen zijn bruikbaar, maar je kan ook selecteren op één materiaal en bijvoorbeeld enkel houten stukken verwerken in je mobiel.

- Op vorm: het kan leuk zijn om bepaalde vormen terug te laten komen. Zo kan je de mobiel aan metalen ringen ophangen of de ronde vormen in de kralen laten terugkeren.

Stap 3: bepaal je richting

Wil je je mobiel verticaal uitwerken of liever horizontaal? Of een combinatie van beide? Veel zal afhangen van de stukken waarrond je de mobiel creëert. Je kan bijvoorbeeld stokken kiezen die je van groot naar klein onder elkaar hangt. Maar je kan deze ook gaan schranken waardoor het geheel speelser wordt. Mogelijke tussenstap: teken eerst wat mogelijkheden op papier, schets erop los en maak nadien na.

Stap 4: aan de slag

Neem een schaar (of kniptang). Zoek leuk touw (of ijzerdraad) waarmee je de verschillende onderdelen aan elkaar vast wil maken. Touw in dezelfde kleurtinten als je voorwerpen zorgt vaak voor een mooier geheel. Maar evengoed kan je allerlei tinten touw gebruiken voor een gek eindresultaat. Het touw moet stevig genoeg zijn maar niet te dik om het geheel niet te robuust te maken.

Begin met een lusje bovenaan waaraan je de mobiel zal ophangen en werk zo naar onder toe. Bevestig je voorwerpen telkens door het touw eraan vast te knopen. Het is makkelijkst om te werken met spullen waar reeds een opening in zit (ringen, kralen), maar je kan ook gaten maken in voorwerpen of het touw errond binden. Het maken van een mobiel is letterlijk een evenwichtsoefening. Hou hem na het vastknopen van je onderdelen telkens even omhoog om te zien of de balans goed zit. Ga zo door tot je de mobiel groot, breed of lang genoeg vindt.

Stap 5: decoreer of doneer

Kies een leuk plekje om de mobiel op te hangen, of maak er iemand blij mee en geef hem cadeau.

Deel je eigen creatie gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen.

