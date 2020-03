De Middenstandsvereniging Sluis houdt zondag alle winkels, cafés en restaurants in de Nederlandse grensgemeente dicht. Dat is zondagochtend beslist tijdens een spoedberaad met de burgemeester. Eerder was al beslist om de parkeerterreinen in de gemeente te sluiten, om de grote toestroom van Belgen tegen te gaan.

Heel wat Belgen waren zaterdag de grens overgegaan omdat in ons land de horecazaken en de meeste winkels dicht waren als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar volgens het lokale nieuwsmedium Provinciale Zeeuwse Courant worden er in de grensgemeenten in de Nederlandse provincie Zeeland nu maatregelen getroffen om die 'coronatoeristen' tegen te houden.

Ook in Cadzand-Bad en Breskens zijn de parkeerterreinen afgesloten, zo meldt Omroep Zeeland. Jan Lonink, de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, zegt dat er maandag met de nationale overheid overlegd moet worden over de bestrijding van het coronavirus. 'Dit moeten we indammen. Eigenlijk is elk contact er nu één te veel', zegt hij aan PZC. 'Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd.'

De Veiligheidsregio (vergelijkbaar met een politiezone) heeft ook een noodverordening ingesteld waardoor het in heel Zeeland verboden is om met meer dan 100 mensen samen te zijn. Op overtreding van het verbod staat een boete.

'Asociaal gedrag'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is niet te spreken over de vele Vlamingen die zaterdag vlak over de grens in Nederland of Frankrijk op café, restaurant of winkelbezoek gingen. 'Asociaal gedrag', aldus Jambon. 'Ik vraag van iedereen een beetje maatschappelijk bewustzijn en doe die oproep echt met aandrang.'

