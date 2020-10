Op 25 oktober vieren we Wereldpastadag. Hoe doen we dat beter in tijden waarin je niet op restaurant kan dan door het restaurant naar je thuis te halen? Tien afhaaltips.

Le Pristine

Wie nog niet in het nieuwe restaurant van Sergio Herman is geraakt, krijgt nu een buitenkansje, want 'fast casual dining' kan vandaag ook gewoon bij je thuis. Hier geen Italiaanse klassiekers zoals je ze al kent, maar wel hedendaagse topgerechtjes uit de handen van een sterrenchef. Voor Wereldpastadag kan je kiezen tussen onder meer spaghetti met een ragù van aardpeer, peterselie en herfsttruffel, of rigatoni met gekonfijte eend en paddenstoelen.

Bestellen kan van maandag tot en met zaterdag. Levering aan huis.

Lange Gasthuisstraat 13, 2000 Antwerpen

lepristine.com

La Filosofia

Deze oprechte zaak serveert typische streekgerechten uit Italië, maar dan op een creatieve manier. Er staat orecchiette met de Italiaanse venkelworst salciccia op het menu en meer hebben wij niet nodig om geprikkeld te zijn.

Bestellen kan van woensdag tot en met zondag, van 18:00 tem 21:45 via 0484/839.199.

Parkstraat 2, 3000 Leuven.

lafilosofia.be

Bistro Nazionale

Normaal gezien wordt de authentieke keuken van La Mamma hier geserveerd in koperen pannen, maar die kan je voor een keer gerust inruilen voor take-out potjes. Dit Brusselse instituut zet in haar take-outmenu volop in op oerdegelijke pasta's waarmee je gure herfstdagen makkelijk doorkomt, zoals 'papardelle tartufo' en 'paccheri met ragù van polpo'.

© Bistro Nazionale

Lannoystraat 2, 1050 Elsene

cocina.be

La Botte

De broers Peppe en Gaspare Giacomazza brengen als tweede generatie een rijke en verfijnde keuken die zijn wortels vindt in Sicilië.

La Botte verzorgt leveringen (aan huis). Op donderdag gebeurt dat in ophaalpunten rond Mechelen en Keerbergen, op vrijdag aan huis in de regio Vlaams-Brabant en op zaterdag eveneens in een ophaalpunt in Antwerpen.

Europalaan 99, 3600 Genk

labotte.be

Gellius

Ook in mini-Saint-Tropez aan de Belgische kust kan je thuis genieten van heerlijke take-outpasta. Rstaurant Gellius in Knokke biedt een viergangenmenu aan met daarbovenop nog eens amuses en minigebakjes voor bij de koffie voor 58 euro per persoon.

Bestellen kan per sms naar 0471 08 23 28 tot 14u30 op vrijdag, zaterdag en zondag. Afhalen doe je vervolgens tussen 17u30 en 18u30.

Maurice Lippensplein 26, 8300 Knokke-Heist

gellius-knokke.com

Cucina Marangon

Vlakbij de Grote Markt van Turnhout ligt het elegante Cucina Marangon. Hoewel een lijfelijk bezoek aan de zaak in andere tijden zeker aan te raden is, kan je er ook prima thuis van genieten. De take-outkaart is beknopt maar veelbelovend, met vooral een met everzwijn en ricotta gevulde cannelloni met pompoen, pecorino en truffel om naar uit te kijken.

Afhalen kan van donderdag- tot en met zondagnamiddag. Bestellen doe je in de voormiddag.

Patersstraat 9, 2300 Turnhout

cucinamarangon.be

Osteria Romana

Liefhebbers van de authentieke Italiaanse keuken kunnen terecht bij Osteria Romana, een restaurant dat wordt gekenmerkt door zijn belle époque-stijl. De chef, Filippo La Vecchia, wordt weleens koning van de pasta alla carbonara genoemd, maar heeft nog meer lekkers uit de Romeinse keuken te bieden.

Het take-away menu kan van maandag tot zaterdag en is te bestellen via lecavedelosteria@gmail.com. Er is keuze tussen een degustatiemenu voor twee personen, of enkele gerechten à la carte.

Cacio e pepe bij Osteria Romana © Osteria Romana

Legrandlaan 11 - 1000 Brussel

osteriaromana.eu

Pici

Verse pasta zonder tralala, dat is wat je kan verwachten bij Pici. De kaart is - zelfs in gewone tijden - beperkt en de gerechten zijn simpel. Maar wat je op je bord krijgt, is ontegensprekelijk van topkwaliteit. Denk maar aan de pappardelle met rundsragout die vijf uur heeft staan pruttelen, of de 'cacio e pepe', een pastagerecht dat zó simpel is dat je behoorlijk wat ballen aan je lijf moet hebben om het te serveren in je restaurant. Hebben ze.

Dageraadplaats 13, 2018 Antwerpen

pastapici.be

Spiga d'Oro

Slow food van topkwaliteit, klaar om thuis op te warmen. Dat is het idee achter de take-out van Spiga d'Oro, dat onder meer resulteert in gerechten als penne met ragù van haas, venkel en tijm.

Bestellen kan van woensdag tot en met zondag via info@spigadoro.be.

Leuvensesteenweg 43, 3191 Hever

https://www.spigadoro.be/

Diverso

Wie nooit kan kiezen, is bij Diverso aan het goede adres, want het restaurant biedt een pastadegustatiemenu aan, waarbij je verrast wordt met drie gangen pasta. Helaas is dat geen optie in het take-awaymenu, maar dat wordt dan weer ruimschoots gecompenseerd door gerechten als 'Verse pasta met halve kreeft uit de oven' of 'Panzerotti gevuld met paddenstoelen en porcini, boter en salie'. Kiezen is verliezen, behalve wanneer het over bepaalde restaurants gaat.

Afhalen kan elke donderdag, vrijdag en zaterdag.

Grote Markt 26B, 2260 Westerlo

diverso.be

