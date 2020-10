In deze verzameling bundelen we enkele restaurants met een fusion keuken die je niet elke dag tegenkomt en zaken die net dat tikkeltje meer bieden dan de standaard Chinees.

BRUSSEL

Semsom

Ook tijdens deze horecalockdown kan je genieten van de Libanese keuken van het in Brussel wereldbekende Semsom. Op het menu staat alles waar je de zaak al van kent, van de zelf samen te stellen salades tot wraps. Je kan van dinsdag tot zaterdag afhalen of aan huis laten bezorgen via Uber Eats en Deliveroo.

Lesbroussartstraat 95, 1050 Elsene

semsom.be

Old Boy

Van heerlijk smeuïge bao's tot kruidige curry's: Old Boy behoeft geen introductie meer. Sinds het enkele jaren geleden de deuren opende, heeft Brussel het restaurant in zijn hart gesloten, en dat kan in deze periode gewoon verdergaan. Naast kits om thuis zelf aan het koken te slaan, biedt Old Boy immers ook een tweegangenmenu voor thuis aan. De keuze is beperkt en dat is geen goed nieuws voor vegetariërs, maar wie wel vlees of vis eet en houdt van wat exotisme, zit hier aan het juiste adres.

Tenbosstraat 110, 1050 Elsene

oldboyrestaurant.be

OOST-VLAANDEREN

A food affair

Hoogwaardige Aziatische fusionkeuken, gemaakt door een klassiek opgeleide Belg. Je krijgt de gerechten koud mee, samen met een gemakkelijke handleiding om ze goed op te warmen. Bestellen kan van donderdag tot zaterdag.

Hoogstraat 58, 9000 Gent

afoodaffair.be

Amigo

De feelgoodkeuken van Amigo is moeilijk in één culinaire traditie te vatten, want ze pikt alles mee wat smaak geeft. Dat resulteert in een eclectisch menu met onder meer gelakte aubergine en 'chipotle beef'. Veggie- en veganvriendelijk.

Stapelplein 31, 9000 Gent

amigosareforever.com

WEST-VLAANDEREN

Brasserie Latem

Deze brasserie liep al meermaals in de kijker bij Gault & Millau en zo gek is dat niet. Behalve een erg degelijke brasserie huisvest de zaak ook Izakaya, een Japans geïnspireerd concept. Beide keukens bereiden met plezier lekkers voor bij je thuis.

Kortrijksesteenweg 9, 9830 Sint-Martens-Latem

brasserielatem.be

Boo Raan

Dit Thais restaurant in Knokke is door Gault & Millau verkozen tot beste Thai van 2020 en alleen al daarom zeker het ontdekken waard. Aangezien 'Boo Raan' Thais is voor 'volgens de traditie', weet je al meteen waar je je aan kan verwachten.

Edward Verheyestraat 17, 8300 Knokke-Heist

booraan.be

ANTWERPEN

A'Sur

Chef Moisés Díaz groeide op in Venezuela en genoot een traditionele opleiding in de Franse keuken. Het resultaat van die bijzondere combinatie proef je in A'Sur: verfijnde seizoensgerechten met een Zuid-Amerikaanse twist. Voor deze periode werkte hij met zijn vrouw Sofie Vanhaeren een take-away menu uit van drie of vier gangen. Bestellen kan via contact@asur-restaurant.be, ophalen doe je in het restaurant.

Volkstraat 32, 2000 Antwerpen

asur-restaurant.be

Boker Tov © Portraits by Trix

Boker Tov

Globetrotters met een neus voor lekkers weten het al langer: Tel Aviv is een smeltkroes van heerlijke culinaire tradities en een levendige streetfood scene. Die sfeer wilden Lori Dardikman en Tom Sas met hun nieuw restaurant Boker Tov (Hebreeuws voor 'goeiemorgen') naar Antwerpen brengen en toen kwam corona. Achter de kookpotten van deze funky keuken staat Thomas Swenters, voormalig chef van Upper Room Bar. Van ontbijt tot avondmaal: je vindt het hier.

Doornelei 2, 2018 Antwerpen

facebook.com/bokertovantwerp

VLAAMS-BRABANT

Casa Iberico

Het respect voor ingrediënten druipt ervan af in het restaurant en tapasbar van Tim Huygens. Enkele jaren geleden kwam dit adres nog als winnaar uit de bus bij een grote paella-wedstrijd van Knack Weekend. Opmerkelijk voor de Spaanse keuken: ook vegetariërs vinden hier hun gading. Afhalen kan op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag. Voeg zeker ook een lekkere fles wijn bij je bestelling, want zoals gezegd: Huygens verkoopt enkel het beste.

Kautershoek 1, 3290 Diest

casaiberico.be

Sud Sud Bistro

Mediterraanse en midden-oosterse sharing gerechten. Ruime keuze, met extra punten voor de artisjok met dipsaus. Bestellen doe je voor middernacht, voor de dag erna.

Parijsstraat 37, 3000 Leuven

sudsud.be

LIMBURG

Rauw

De naam van deze zaak zou je wel eens verkeerdelijk kunnen laten denken dat je in een vegan raw bar terechtgekomen bent. Niets is minder waar, want het verwijst eerder naar de oerkreet die je slaakt tijdens het verorberen van de oerdegelijke Amerikaanse barbecuegerechten met toetsen uit het zuiden en oosten. Verwacht je hier niet aan verfijnde gerechten, maar wel aan stevige maaltijden om vingers en kin bij af te likken.

Gerechten zijn af te halen van donderdag tot en met zondag.

Koerselsebaan 181, 3550 Heusden-Zolder

rauwbbq.be

