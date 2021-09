Op de Internationale Dag tegen Voedselverlies slaan heel wat partners de handen in mekaar in hun strijd tegen voedselverlies. De Vlaamse regering stelt een actieplan voor waarmee ze 30 procent van de voedselverliezen wil voorkomen, opnieuw verwerken als voedsel of hoogwaardiger wil valoriseren.

Om die doelstelling te realiseren, is actie nodig in de hele voedselketen. Er werden zeven speerpunten bepaald waarrond verschillende acties worden opgezet. Zo wil de Vlaamse overheid, via het Departement Landbouw en Visserij en OVAM, de samenwerking binnen de productketens stimuleren. Ook zullen sectorspecifieke programma's worden opgezet en wordt vanuit de keten voedselverlies bij de consument teruggedrongen.

Daarnaast wil men sociaal circulair ondernemen stimuleren en start-ups rond voedselverlies, zoals Too Good To Go of Foodsavers, ondersteunen. Tot slot wil men lokale besturen ondersteunen en thuiskringlopen stimuleren. Naast preventie en hergebruik zet het plan ook in op beter sorteren en inzamelen en een hoogwaardigere valorisatie. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Zo moet de selectieve inzameling van organisch afval ten laatste in 2023 veralgemeend zijn.

'Met ons nieuw actieplan willen we die verspilling nog eens met bijna een derde doen dalen', klinkt het bij Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). 'Dat doen we niet alleen. Heel wat organisaties en bedrijven zijn bereid om hier een erezaak van te maken.'

'Na preventie en hergebruik ligt de nadruk nu op de selectieve inzameling van organisch-biologisch afval bij huishoudens en bedrijven', vult minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan. 'Ketensamenwerking is de focus en de kracht van het nieuwe actieplan.' Het nieuwe actieplan is het resultaat van een intensief participatietraject met alle stakeholders, die verenigd zijn in het Platform Voedselverlies.

Het Departement Landbouw en Visserij en OVAM vormen samen met de actieprogrammatrekkers Flanders' FOOD, ILVO, Herw!n, Vlaco, Foodwin en VVSG de stuurgroep. Daarnaast engageren nog tal van organisaties zich om actief aan de slag te gaan.

Meer info over het actieplan via www.voedselverlies.be. (Belga)

Om die doelstelling te realiseren, is actie nodig in de hele voedselketen. Er werden zeven speerpunten bepaald waarrond verschillende acties worden opgezet. Zo wil de Vlaamse overheid, via het Departement Landbouw en Visserij en OVAM, de samenwerking binnen de productketens stimuleren. Ook zullen sectorspecifieke programma's worden opgezet en wordt vanuit de keten voedselverlies bij de consument teruggedrongen. Daarnaast wil men sociaal circulair ondernemen stimuleren en start-ups rond voedselverlies, zoals Too Good To Go of Foodsavers, ondersteunen. Tot slot wil men lokale besturen ondersteunen en thuiskringlopen stimuleren. Naast preventie en hergebruik zet het plan ook in op beter sorteren en inzamelen en een hoogwaardigere valorisatie. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Zo moet de selectieve inzameling van organisch afval ten laatste in 2023 veralgemeend zijn. 'Met ons nieuw actieplan willen we die verspilling nog eens met bijna een derde doen dalen', klinkt het bij Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). 'Dat doen we niet alleen. Heel wat organisaties en bedrijven zijn bereid om hier een erezaak van te maken.''Na preventie en hergebruik ligt de nadruk nu op de selectieve inzameling van organisch-biologisch afval bij huishoudens en bedrijven', vult minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan. 'Ketensamenwerking is de focus en de kracht van het nieuwe actieplan.' Het nieuwe actieplan is het resultaat van een intensief participatietraject met alle stakeholders, die verenigd zijn in het Platform Voedselverlies. Het Departement Landbouw en Visserij en OVAM vormen samen met de actieprogrammatrekkers Flanders' FOOD, ILVO, Herw!n, Vlaco, Foodwin en VVSG de stuurgroep. Daarnaast engageren nog tal van organisaties zich om actief aan de slag te gaan. Meer info over het actieplan via www.voedselverlies.be. (Belga)