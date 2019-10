Thee in een mooi kopje, een zilveren blad met minisandwiches, gebak en scones met jam en clotted cream. Zeg niet zomaar een theetje tegen een high tea... Dit ouderwetse Britse theeritueel is absolutely fabulous.

In Engeland is de namiddagthee nooit weggeweest, hier maakt hij opgang. We noemen het graag high tea, hoewel dat niet helemaal klopt. Maar we zijn het eens over wat het is: een lichte maaltijd tussen lunch en diner, wanneer een hongertje de kop opsteekt.

