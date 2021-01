De Belgische organisatie BE Vegan reikt voor de zesde keer de Belgian Vegan Awards uit. Met deze awards bekroont ze ondernemers die het afgelopen jaar in het oog sprongen met hun vegan aanbod.

Plantaardig eten zit in de lift. Dat weet ook de Gentse organisatie BE Vegan, die nu al voor de zesde keer innovatieve en lekkere producten en ondernemingen in de bloemetjes zet. Ook in het bijzondere jaar 2020 kwamen er weer heel wat nieuwe eetgelegenheden en producten bij, en bewezen gevestigde waarden hun kunnen. De beste daarvan maken nu kans op een Belgian Vegan Award. Per categorie selecteerde BE Vegan zes finalisten, zoals de wijnbar Atelier Flori in Brugge, de Haver Cuisine Fraîche van Oatly of de ontbijt- en lunchbar Hart in Antwerpen. Wie met de uiteindelijke award naar huis gaat, ligt in de handen van de online aanhang van de organisatie. Alle finalisten bekijken en stemmen kan immers via de site van BE Vegan, tot zondag 10 januari. De winnaars worden bekendgemaakt op woensdag 13 januari.