Het allerbeste. Omdat er altijd wel iets te vieren valt.

ASTROBOYKongostraat 2, 9000 Gent, astroboy.be, zondag en maandag gesloten. Nadat de crew achter Golden Gai er succesvol in slaagde om het Gentse volk Japanse ramen te leren slurpen, besloten ze dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Die uitdaging kwam er geheel onverwacht voor ons allemaal, maar ondertussen kon die tweede zaak, Astro Boy, al heel wat harten veroveren. Astro Boy is een izakaya, een Japanse pub waar je heen gaat om te drinken, maar blijft hangen voor het eten. Een rist aan te delen bordjes, gaande van gepekelde groenten met dip en fried chicken tot meer klassieke Japanse hapjes als gevulde deegbeursjes (gyoza) en dashi bouillon kleuren het menu. Naast enkele klassieke cocktails met een twist en originele bieren, vind je ook een fijne selectie al dan niet natuurlijke wijnen. Gewoon op goed geluk aankloppen, want reserveren kan pas vanaf 6 personen. Hapjes van 4,50 tot 12,50 euro, cocktails vanaf 8 euro. REBELLERekkemsestraat 226, 8510 Kortrijk, restaurantrebelle.be, zondag en maandag gesloten. Betaalbare gastronomie met creatieve gerechten met hier en daar invloeden uit het Oosten. Dat is het credo van chef Martijn Defauw en partner Tessa D'Haene. Samen gingen ze vol voor hun jeugddroom in een van de oudste panden van Marke, aan de rand van de stad Kortrijk. Hedendaagse gastronomie met pit en durf die je kunt degusteren naar eigen honger en voorkeur. Dat wil zeggen: drie gangen voor wie wil, zes of zeven etappes voor wie nog meer wenst. Gerechten met al het lekkers uit de Noordzee, maar ook een haantje met vin jaune pronken op het menu. Het afgelopen jaar nog geroemd om hun tijdelijke switch naar uitsluitend gastronomische burgers, maar ondertussen draait het restaurant weer op volle toeren in z'n oorspronkelijke jasje. Driegangenmenu 42 euro, zesgangenmenu 72 euro, zevengangenmenu 80 euro. IN DEN HERTLededorp 7, 9772 Kruisem, in-den-hert.be, zondag en maandag gesloten. Op de website verklaart chef Frederick Dhooge van In den hert een 'goestendoender' te zijn, een koppigaard die het liefst zijn eigen pad kiest. Dat bewees hij al eerder door de mensen van Michelin vriendelijk doch kordaat af te wijzen in zijn vorige zaak. Met In den hert wil hij nog meer terug naar de basis. De Franse keuken, klassiek, oerdegelijk en overtuigend gebracht, met een menukaart die dat bevestigt: kroket van handgepelde grijze garnaal, ossenstaart met mierikswortel en radijs, duif clamart met gratin dauphinois en kwartel met ganzenlever. En dat alles in die pittoreske setting van een voormalige volkse kroeg, onder de kerktoren van het landelijke Kruisem. Voor wie nostalgie kan appreciëren, op en naast het bord. Hoofdgerechten van 26 euro tot 44 euro. BISTROT DU NORDLange Dijkstraat 36, 2060 Antwerpen, bistrotdunord.be, woensdag, zaterdag en zondag gesloten.Een sterrenzaak waar je het totaal niet verwacht: in een zijstraat van het volkse Sint-Jansplein in Antwerpen Noord. Eenmaal binnen waan je je in Parijs en word je vorstelijk in de watten gelegd. Chef Michaël Rewers is gespecialiseerd in klassieke vleesbereidingen: hij leerde de knepen van het vak bij oude meester Johan Segers. Ook met de minder courante delen van het varken of rund maakt hij heerlijke gerechten. Zo kun je er gegrilde kalfsnieren of een tartaar van kalfshersenen proeven. Een stevige keuken met een hoofdrol voor goed vlees en een heel verdienstelijke bijrol voor de frieten - gebakken in ossenwit natuurlijk. Intussen zijn de verdiensten van Bistrot Du Nord bekroond met een Michelinster. Hoofdgerechten van 27 euro tot 42 euro. VONK GASTROBARKachtemsplein 13, 8870 Kachtem, vonk-gastrobar.be, zondag en maandag gesloten. Vonk is het restaurant van de broers Hoornaert, die stammen uit een geslacht van horecaondernemers. Zij zijn de vijfde generatie die huisnummer 13 op het dorpsplein van Kachtem tot leven brengt met spijs en drank. Het voormalige café werd door de broers onder handen genomen en omgevormd tot een eigentijds restaurant. Een grote, rode serre verrees op de plaats waar vroeger de feestzaal stond. Hier zit je ruim en licht, verscholen tussen de planten en met zicht op de open keuken, waar rustig en gedisciplineerd wordt gewerkt. Bij Vonk krijg je uitgekiende gerechten en mooie seizoensingrediënten voor scherpe prijzen: de lange ervaring van de familie Hoornaert loont. In korte tijd hebben zij Kachtem omgevormd tot een culinaire hotspot. Hoofdgerechten tussen de 26 euro en 35 euro.EEDVaartstraat 14, 3000 Leuven, eedleuven.be, zondag en maandag gesloten. Toen Hertog Jan zijn deuren sloot, was het voor chef Philippe Heylen duidelijk dat hij, ondanks zijn ietwat jeugdige leeftijd, een eigen zaak uit de grond wilde stampen. Met zijn ervaring uit de keuken van Gert De Mangeleer opende hij vol overtuiging Eed in Leuven. En met succes, want de erkenning kwam er vliegensvlug met de eerste Michelinster én de titel 'beste jonge chef van het jaar'. Met de ondersteuning van zijn vader en partner Maxime serveert Eed volwassen gastronomie, uitdagende combinaties met veel aandacht voor groenten. Ook tijdens de lockdown verkoos Eed om dezelfde verfijnde keuken aan te bieden als afhaalmaaltijd. Voor de lunch kun je een traject van 3 of 4 bedieningen kiezen, voor het diner is er de standaard van 5 gangen. Lunch vanaf 55 euro, diner vanaf 105 euro. OGSTRidder Portmansstraat 4, 3500 Hasselt, ogst.be, zaterdagmiddag, zondag en maandag gesloten. Sébastien Wygaerts en Diederik Herbots deden ervaring op in sterrenzaken en keerden daarna terug naar hun Limburgse roots om een frisse en eigentijdse keuken te combineren met expressieve wijnen. Bij Ogst zijn de muren ruw, maar het lichte parket en de gemakkelijke zwartleren banken geven aan dat hier ook plaats is voor wat luxe. In die opgewerkte ruimte zorgt Diederik Herbots, een fan van natuurwijnen, voor de bediening en het drankadvies. Chef Sébastien Wygaerts maakt dan weer verrassende gerechten. Zo durft hij makreel te combineren met citroenkaviaar en witte perzik en in het dessert een zoete abrikoos op te frissen met zoute drop. Zoals dat in een gastro-bistro gaat, eet je hier mee met het vaste menu van 4, 5 of 6 gangen. Viergangendiner 69 euro, vijfgangendiner 79 euro, zesgangendiner 95 euro. LE BAIN DES DAMES Vleurgatsesteenweg 186, 1050 Brussel, lebaindesdames.be, maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Gigantische schotels schaaldieren, bouillabaisses en andere copieuze visgerechten: de viskeuken zit nog vaak vast in de naoorlogse geplogenheden. Daarvan is hier alvast geen sprake. Geen menu, maar wel een schoolbord, dat losjes is beschreven, bijna vanuit een strandhutje, voetjes in het zand. 'Slow down' zou hier het motto kunnen zijn, wat niet belet dat Le Bain des Dames bijzonder flitsende gerechten tevoorschijn tovert. Of het nu gaat om een carpaccio van octopus met een pittige jalapeño, een land-zeemix van couteaux en eendenborst, toastjes met kabeljauwbottarga of makreelrillettes besprenkeld met limoen, de twee chefs die hier achter het fornuis staan, brengen de smaakpapillen in de zevende hemel. Omdat goed nieuws uit de Calanques nooit alleen komt: de door Delphine Auffret geselecteerde wijnen zijn licht verteerbaar en de huisgemaakte desserts (speciale vermelding voor de explosieve millefeuille met kalamansi) zijn overheerlijk. Tapas van 5 euro tot 10 euro. GRAMMVlaanderenstraat 86, 1000 Brussel, grammrestaurant.be, zondag en maandag gesloten. Gramm heeft een even uitgepuurd als origineel interieur, alleen al door de verrassende installatie van zwarte panelen aan het plafond. Maar vooral het unieke vijfgangenmenu bracht ons in vervoering. We waren onder de indruk van de schaaldierenbouillon opgelicht met munt, de sint-jakobsschelpen in dialoog met mierikswortel en passievrucht, maar ook de kabeljauw geserveerd met citrusvruchten en een verbazingwekkende paksoi. Om nog maar te zwijgen van het sublieme dessert op basis van geroosterde ananas, gecombineerd met een naar crème brûlée neigende creatie, geaccentueerd door foelie (de zaadrok van de muskaatnoot). De wijnkaart doet wonderen met onder meer een witte Bourgondische Fanny Sabre, een witte Cairanne Domaine Richaud en andere natuurlijke godendranken. Menu's van 28 euro (lunch) tot 70 euro. MALOMAJosse Impensstraat 3, 1030 Brussel, comptoir-maloma.squarespace.com, zondag en maandag gesloten. Georges Athanassopoulos en Victor Deramay hebben talent in overvloed. Zij kunnen alles aan, van patisserie tot streetfood en zuurdesembrood. Beide jonge, beloftevolle chefs hebben al een stevig parcours afgelegd: Ecole Hôtelière de Namur, Sea Grill, De Pastorale, L'air du temps, Bon Bon, eventcatering... In hun kleine maar knusse restaurant in Schaarbeek bieden ze een waaier van eigenzinnige culinaire hoogstandjes. Het viergangenmenu alleen al levert het bewijs van hun vakkennis. Behalve het Duroc-varkensspek met miso, herinneren we ons de mousse van geroosterde wortelen, gemarkeerd door gember, en de sappige gesauteerde spruitjes met een aroma van dragon. Bij een dergelijke rijkdom aan smaken heb je bijna geen vlees meer nodig. En dan is er nog het dessert, een 'freddo cappuccino' op basis van koffie, chocolade, sponge cake en tonkaboon. De gevarieerde drankenkaart gaat van cider tot kefir. Menu voor 60 euro. PINART LE BISTROTRue de la Boucherie 23, 4000 Luik, pinart-bistrot.be, dinsdag en woensdag gesloten. Een charmanter adresje ga je in Luik niet vinden. Vooral een bezoek op zondag loont de moeite, wanneer de wekelijkse marché de la Batte plaatsvindt. Laurent Balance - een unieke chef-kok in het gastronomische landschap - serveert dan vanaf 11 uur zijn 'brunchic', een onweerstaanbare formule die ruimte laat om te improviseren met verse ingrediënten van de markt. In de vorm van tapas krijg je bijvoorbeeld kokkels met gerookte paprika voorgeschoteld, rundertartaar, een broodje steak met uiensaus of een worteltaartje met rum. Pinart Le Bistrot zette bovendien uitstekende natuurlijke wijnen (Gramenon, Jean-Paul Brun, Zusslin...) op de kaart. Gerechten vanaf 5 euro. LES TILLEULSPlace Communale 2, 1341 Céroux-Mousty (Ottignies-Louvain-la-Neuve), tilleuls.be, zaterdagmiddag, dinsdag en woensdag gesloten. Mark Volkaerts, vader van Martin, een opgemerkte kandidaat in het programma Top Chef, heeft de teugels van het familierestaurant L'Amandier doorgegeven aan zijn zoon. Zelf staat hij nu achter het fornuis in een charmant oud pand, een voormalig gemeentehuis aan een met bomen omzoomd plein. Het restaurant en het terras nodigen uit tot een deugddoende pauze, al is het interieur niet echt opwindend. In de keuken daarentegen ontbreekt het de chef niet aan durf. De op een schoolbord genoteerde gerechten bieden nieuwe interpretaties van klassiekers, zoals de op een traditioneel Italiaans gerecht gebaseerde, smaakvolle taco's van vitello tonnato. Ook het hoofdgerecht, in dit geval kalfsmedaillon met erwtjes, bonen en artisjok, is voortreffelijk, ook vanwege de perfecte cuisson. De wijnkaart gaat resoluut voor vaste waarden, zoals de cuvées van Yves Cuilleron, die geen betoog behoeven. Schotels van 19 euro tot 32 euro.