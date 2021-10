Goed nieuws voor iedereen die van groenten houdt: steeds meer mensen zijn vegetariër, en dat heeft niet alleen een ecologische, maar ook een gastronomische impact.

MAGMABorzestraat 5, 2800 Mechelen, magma.be, zondag en maandag gesloten. Tot voor kort zouden we dit restaurant van Chef Maarten Van Essche resoluut onder de categorie 'pizzeria' hebben geplaatst. Maar een jaar lockdown gaf de chef tijd om na te denken over wat hij echt wil. Magma herrijst bij de heropening van de horeca dan ook in een andere gedaante: de houtoven doet niet langer dienst als pizzaoven, maar wordt vanaf nu maximaal ingezet om groenten een extra smaaklaag te geven, desembrood te bakken of kruiden te drogen. Op tafel komt een doordacht menu met de focus op groenten, wilde kruiden en granen. De pizza en de à la carte-formule verdwijnen, wat Van Essche de kans geeft om zijn gasten mee te nemen in een flow van gerechten en aangepaste dranken. Laat dit nu net zijn wat hij het liefst doet. Groentemenu 60 euro, menu met vis en vlees 70 euro. TACO SANTOGebroeders Vandeveldestraat 3, 9000 Gent, tacosanto.be, zondag en maandag gesloten. Taco Santo is een Gentse taqueria die wordt uitgebaat door mescal- en tequilafanaat Andrés Villagómez . Zijn passie voor deze destillaten proef je in een resem cocktails, van een klassieke margarita tot een spannende Mi Paloma met tequila blanco, citroen, passievrucht en tonic. Of neem een teug van een flesje San Andrés: het eigen bier van deze zaak, in België gebrouwen met Mexicaanse smaken. Als je honger krijgt, grijp je naar de menukaart die overloopt van de taco's. Grofweg de helft van de kaart is vegetarisch: denk aan taco's met nopales (cactus), oesterzwammen 'al pastor' of bonen en Mexicaanse salsa. Houd plaats voor een dessert: een zoete arroz con leche (rijstpap), gefrituurde churros met dulce de leche, of laat je verrassen door zoete nacho's. Taco's 4,20 euro, gerechten om te delen tussen de 4 euro en 12 euro. BRUTAL BY BRUUTMeestraat 9, 8000 Brugge, bistrobruut.be, zaterdag en zondag gesloten. Bistro Bruut van chef Bruno Timperman was al enkele jaren een standaard voor de verrassende en frivole bistrokeuken. Vorig jaar ontving hij van Gault&Millau de prijs voor het beste groentegerecht. In het historische pand aan een van de Brugse reien zorgden hij en sommelier Gauthier Cauwels voor een totaalervaring van begin tot eind. Maar de impact van het coronavirus betekende een ommekeer in filosofie en uitvoering. Voortaan is Brutal by Bruut een meer toegankelijke plek waar je zelf de samenstelling van je menu kiest en bordjes deelt en doorgeeft. Koude gerechten als gazpacho van erwt en framboos of rundertartaar met oude kaas en warme bereidingen met tarbot of langoustines vul je zelf aan met de bijgerechten van je voorkeur. Als het weer meezit, kun je een plekje vragen op het terras dat op het aanpalend bruggetje is geïnstalleerd. Koude gerechten van 16 euro tot 22 euro, warme gerechten van 16 euro tot 36 euro. LENTOZuivelmarkt 34, 3500 Hasselt, lentohasselt.be, zondag en maandag gesloten. Lento is een vaste waarde bij de liefhebbers van een plantaardige keuken en blijft zijn gevestigde naam keer op keer waarmaken. Eigenaars Tekla en Yolan misten de gastronomische restaurantervaring toen ze besloten om plantaardig te beginnen eten. Hun missie is dan ook tonen dat vegan dineren bourgondisch en verrassend kan zijn. Bij Lento kies je voor een menu van drie of vier gangen, dat wisselt met de seizoenen en inspiratie van de chef. Op het menu voor de nazomer staat bijvoorbeeld een ceviche met oesterzwam en avocado of orecchiette met pulled oats, tomatencompote en rucola. Voor het dessert kun je kiezen voor frisse frambozen of een decadent ijsje met chocolade en pinda. Een pluspunt: het menu is extreem scherp geprijsd. Driegangenmenu 28 euro, viergangenmenu 32 euro. SEPTEMBERMinderbroedersrui 7, 2000 Antwerpen, septemberlokaal.be, van zondag tot dinsdag gesloten. Antwerpenaren kennen September als de lichte lunchbar op de hoek van het Vinçotteplein. Sinds deze zomer is September verhuisd naar een locatie in het centrum van de stad en doopten ze hun Borgerhoutse bar om tot Settembrini. In de nieuwe September aan de Minderbroedersrui krijg je een groentemenu voorgeschoteld dat volledig wordt gedirigeerd door de oogst van het veld. Enkel bij het hoofdgerecht kun je als je dat wilt kiezen voor vlees, naast twee vegetarische opties. Ook de dessertopties ogen uitnodigend, met Italiaanse klassiekers als affogato (koffie met een bolletje ijs erin) of amandel-ricottataart. Vijfgangenmenu voor 45 euro. ALFALFAMinckelersstraat 48, 3000 Leuven, alfalfabar.be, zondag en maandag gesloten. Alfalfa is een hippe snackbar in de schaduw van de torens van Sint-Maartensdal. Bij de lunch kun je bij Alfalfa een flatbread met falafel of halloumi proeven, maar ook een soepje of een linzensalade bomvol groenten. Bij het diner wordt de kaart uitgebreider en proef je ook van andere keukens: zo staan er taco's of dumplings op de kaart. Het gros van de gerechten is vegetarisch en er is ook een ruime keuze aan volledig plantaardige gerechten. Zo schittert er 's avonds een tartaar van rode biet met gebrande pistache of een romige burrata met prei en romesco op de kaart. Plantaardig afsluiten doe je met een tropische rijstpap met kokosmelk en limoen. Gerechten tussen 7,25 euro en 12 euro. SALADETTEHugo Verrieststraat 2a, 8800 Roeselare, saladette.be, zondag en maandag gesloten. Groenten zijn een wondermiddel voor lichaam en geest, vindt Jozefien. Zij staat achter de potten bij Saladette, een lunchzaak voor iedereen die evenveel van groeten houdt als zijzelf. In de grote toog vind je elke dag nieuwe eigenzinnige salades, gemaakt met kraakverse seizoensgroenten, volle granen, verse kruiden en krokante pitten en zaden. Heb je geen tijd om te zitten? Dan neem je een salade mee in een ecologisch doosje. Naast gezonde salades vind je bij Saladette ook slow juices, soep, koffie en gebakjes. Minisalade 10 euro, formaat midi en maxi 13 euro en 15 euro. BRUT Ô DÔME Waterloosesteenweg 15, 1640 Sint-Genesius-Rode, dome.bio, maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Dôme is een ware wellnesstempel, verspreid over een oppervlakte van ruim 1200 m2, inclusief een decoratiewinkel, een geodetische koepel, een terras geparfumeerd met aromatische kruiden en - kers op de taart - een karaktervol restaurant met een interieur van hout en leem. Naast het met kurk bedekte plafond en de met textiel beklede stoelen springt vooral de marmeren toog in het oog. Aan het fornuis staat Benoit Stas, een talentvolle chef die zijn reputatie vestigde met het Brusselse restaurant BRUT, samen met Alice Pollet (die daar nog altijd aan de slag is). Dankzij de directe aanvoer van producten uit de biologische moestuin garandeert de chef een unieke driegangenlunch. Verspilling is daarbij uit den boze. Zo worden van de bieten niet alleen de bladeren gebruikt (in tempura), maar ook de rhizomen. Kortom, tongstrelende creaties, royaal op smaak gebracht met kruiden, verfijnde mousses en adembenemende bouillons. Lunch 27 euro, avondmenu 62 euro, brunch 12 euro tot 16 euro per bord. LA FOURNAHavenlaan 86c (Tour & Taxis), 1000 Brussel, lafourna.be, zaterdag en zondag gesloten. In La Fourna focust Hilde Brepoels doelbewust op het talent van vrouwen met een migratieachtergrond: Zinash (Ethiopië), Ariane (Kameroen), Salla (Congo) en Assiya (Marokko). Dit wat verborgen eethuisje bij een van de ingangen van het Koninklijk Pakhuis, met de baseline Breads & Spreads, pakt uit met veggiecreaties op basis van platbrood dat ter plaatse wordt gebakken op een bakplaat of saj, naast Libanese manouché met za'atar, of msemmen, de gevulde berberpannenkoeken. La Fourna biedt een ruime keuze aan garnituren: hummus, aubergine in baba-ganoushstijl of muhammara. De injera, een heerlijke Ethiopische pannenkoek gemaakt van teffmeel geserveerd met spinazie, en ook de slaatjes en de rode bieten met aardappelen zijn niet te versmaden. Schotels van 6 euro tot 12 euro. TICHNaamsestraat 25, 1000 Brussel, 02/503 83 30, alle dagen open. Een gepolijst interieur met een combinatie van eigentijdse gadgets en decoratieve gimmicks, een fiets aan de muur, een grote ruimte over verschillende niveaus, tot en met een gegalvaniseerde pijp die de hele ruimte doorkruist... Tich weet in te spelen op de tijdgeest. Of het nu de met mosterd opgesmukte 'Buddha toast' of de 'Avo Toast' is, alles wordt gepresenteerd op mooie geëmailleerde borden van het Nederlandse merk Falcon. Naast de bowls en de soepen zijn er de zuurdesemtoasts met forse garnituren van groenten, zaden en noten. Vooral het avocadobrood sprak ons aan vanwege de frisheid, met dank aan de dunne reepjes lacto-gefermenteerde rode uien en de plakjes gemarineerde venkel. Kortom, simpele maar smaakvolle creaties, die worden besprenkeld met geactiveerd water (via omgekeerde osmose gefilterd). Schotels van 5 euro tot 14 euro. LE CONTEURKiekenmarkt 32, 1000 Brussel, le-conteur.com, maandag gesloten. Le Conteur is gevestigd in het gebouw van het Brusselse Hotel Saint Nicolas en doet wat denken aan een bepaald type fancy restaurant in Londen. Ondanks de sfeervolle locatie is het concept gebaseerd op de Israëlische neo-gastronomie, met de nadruk op groenten (dus niet strikt vegetarisch). De zaak wordt gerund door twee broers uit Tel Aviv, Roi en Roni Zini, bijgestaan door een kok die van aanpakken weet. Hij leerde onder meer de stiel bij Palomar, een gereputeerde zaak in... Londen. Geen vermenigvuldiging der broden hier, al is de traditionele challah uitstekend, maar wel kleine groenteschotels om te delen, zoals de pure versie van labneh, een gefermenteerde kaas met olijfolie, citroensap en vooral een voortreffelijke za'atar. Niet te versmaden: de originele bloemkoolrisotto met aubergineblokjes en gekaramelliseerde hazelnoten. Kleine gerechten van 8 euro tot 13 euro. MOMENTRue Bonne Fortune 17, 4000 Luik, moment-liege.be, zondag, maandag en dinsdag gesloten. Moment is gevestigd in een historisch pand dat ooit verbonden was met de Cathédrale Saint-Paul. Het restaurant weet de tijdgeest te vatten, zonder zijn ziel te verkopen. Dat blijkt uit de uptempomuziek, de open keuken, die hier playroom heet, het motto 'creative cooking', de leuke maar licht chaotische bediening en het cabrioleteffect dankzij het openschuifbare dak, om bij mooi weer te lunchen in de zon of te dineren onder een sterrenhemel... Doordachte gimmicks, die niets afdoen aan het oprechte, overvloedige talent van Jonathan Servais. Een pluspunt zijn de vegetarische schotels waarbij niet beknibbeld wordt op kruiden en specerijen. De driegangenlunch die middag bestond uit: mezze van falafel-hummus-tzatziki geserveerd met knapperig Libanees brood, ravioli gevuld met artisjokken en pecorino, geaccentueerd door een crème van Parmezaanse kaas, om af te sluiten met een geroosterde nectarine met yoghurt en kalamansi. Het summum is misschien wel de hippe wijnkaart, inclusief You Fuck My Wine van Fabien Jouves. Lunch 35 euro, menu 55 euro.