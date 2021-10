De snelste weg naar een goed restaurant? Noteren waar koks zélf vaste klant zijn.

BISTROBELIXHasseltsesteenweg 599, 3700 Tongeren, bistrobelix.be, dinsdag en woensdag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Celine Bleys (NYDE) 'Wij komen keer op keer terug bij Bistrobelix in Tongeren. Bistrobelix staat voor toegankelijkheid en pretentieloze kwaliteit. Je kunt er namelijk binnenwandelen voor een oerdegelijk gerecht, maar net zo goed voor een pintje van de tap. Op de kaart staan bistroklassiekers, maar ook gerechten met kalfshersenen of kreeft. Alles is lekker, smaakvol en correct. Ik proefde er trouwens de beste garnaalkroketten van Tongeren en omstreken. Bistrobelix wordt uitgebaat door An Baeyens en wijnhandelaar Hans Christiaens en heeft bijgevolg een uitstekende wijnkaart.' Hoofdgerecht vanaf 24 euro. MELCHIOR Veemarkt 47, 3300 Tienen, melchi-or.be, zondag en maandag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Ken Verschueren (Tinèlle) 'Restaurant Melchior is volgens mij een van de beste culinaire ervaringen die we op dit moment hebben in ons land. Chef Gilles Melchior creëert onwaarschijnlijke smaken, die hij als geen ander weet te verfijnen. Zijn finesse trekt hij door in het hele restaurant, van zijn keuken, over de aankleding van de zaak, tot het porselein en de muziek. Ik ben fan van het à la carte-concept, of zoals de leuze op de kaart luidt: it's up to you. Zo kun je onder vrienden een aantal gerechtjes delen, of kun je je bezoek afstemmen op je honger en je budget. Melchiors signatuur is een heerlijke tartaar van rund, maar ook de knolselder in zoutkorst is niet te versmaden.' Hoofdgerecht vanaf 21 euro. NAGEReyndersstraat 17, 2000 Antwerpen, restaurantnage.be, dinsdag en woensdag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Hoa Truong (BÚN) 'Bij Nage vind je heerlijke Franse bistrostijl in een modern jasje. Koen en Niki zijn een gedreven topduo dat werkt met enorm veel passie voor het product en voor hun zaak. Alleen al om die fijne samenwerking te beleven, is een bezoek de moeite waard. En het resultaat daarvan is natuurlijk ook niet mis: ze bereiden met verse, lokale producten superlekkere gerechten en schenken fantastische biologische wijnen. Het interieur namen ze zelf onder handen en de sfeer zit er dan ook helemaal goed. Je voelt je er onmiddellijk thuis.' Driegangenmenu voor 55 euro. SOUVENIRBrabantdam 134, 9000 Gent, souvenir.gent, zaterdag en zondag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Nadine Zimmerman (Heritage) 'Enkele weken geleden beleefde ik een culinaire topavond bij Souvenir in Gent. Ik werd al weggeblazen bij het eerste bord, de heilbot met komkommer, en de volgende gerechten leken alleen maar beter en beter te worden. Mijn favoriet was een gerecht met aubergine en een geweldige umamismaak. De focus ligt bij Souvenir op gerechten met vis en groenten van lokale en seizoensgebonden productie. Ook hun natuurwijnen zijn fantastisch. Het personeel - van zaalbediening tot sommelier - is niet alleen buitengewoon vriendelijk, ze weten ook donders goed waar ze mee bezig zijn en je kunt ze dan ook alles vragen.' Driegangenmenu voor 48 euro.GROENENDIJK WEERTDijkstraat 1, 2880 Bornem, groenendijkweert.be, dinsdag en woensdag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Luna Trapani (Spritz) 'Groenendijk Weert is met zijn typische bistrosetting en ligging buiten de stad niet the usual suspect voor een veganistisch restaurant, maar ik werd er aangenaam verrast. Zowel op het gewone als op het veganistische menu bieden ze het beste van de Belgische bistrokeuken. Denk aan vol-au-vent en hamburgers. Net zoals mijn vriend en ik het doen, staat uitbaatster Nele - zelf ook vegan - in de keuken en verzorgt haar man Peter de zaal. Je wordt vriendelijk ontvangen binnen een klassieke Belgische bistrostijl: casual en nonchalant, maar daardoor charmant. Een fijne afsluiter is de appeltaart met vanille-ijs, waarvan je nooit zou vermoeden dat het vegan is.' Hoofdgerecht vanaf 22 euro. MARTINOVlaanderenstraat 125, 9000 Gent, martino.business.site, maandag en dinsdag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Olly Ceulenaere (Publiek) 'Het beste restaurant van Gent vind ik nog altijd 'de Martino' in de Vlaanderenstraat. De zaak bestaat al zo'n duizend jaar en heeft weinig met gastronomie te maken, maar je vindt er wel een aangename, toegankelijke sfeer en goed bereide klassiekers. Mijn favoriet is de iconische cheese-egg hamburger: een genot met gestoofde ui en een spiegelei. Superlekker met een goed pintje erbij. (lacht) Wanneer het team na het afsluiten nog een hongertje heeft, komen we dan ook meestal bij Martino terecht. Het is een plek waar ik helemaal op mijn gemak ben en altijd goed eet; ideaal voor een goed tafelmoment en qualitytime met vrienden of familie. Ik voel dat we daar na deze zware periode allemaal weer naar verlangen. Mensen zijn meer bezig met het tafelen an sich, en minder met het ontleden en beoordelen van gerechten. Een mooie evolutie, vind ik.' Hamburgers vanaf 13,5 euro. HOP GASTROBARVaartkom 1a, 3000 Leuven, hopgastrobar.com, woensdag en zondag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Philippe Heylen (EED) 'Ik hou van de no-nonsense keuken van HOP Gastrobar. Bram brengt zonder te veel poespas enorm veel smaak in simpele producten en zet zo gerechten neer die qua prijs-kwaliteit helemaal goed zitten. Zijn creatieve gerechten combineren goed met de craftbeers en natuurlijke wijnen waarvoor HOP bekendstaat. De kaart verandert regelmatig, waardoor ik hier nooit twee keer hetzelfde eet en graag terugkom om iets nieuws te proberen. De no-nonsense attitude van de keuken wordt doorgetrokken in de hele zaak, waar het gemoedelijk tafelen is.' Driegangenmenu voor 50 euro.HET VLIEGEND TAPIJTPottelberg 189, 8510 Kortrijk, hetvliegendtapijt.be, zondag en maandag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Angelo Rosseel (La Duree) 'Felix François, een van onze voormalige koks, heeft de jazzy bistro van zijn ouders overgenomen en er met succes zijn eigen stijl ontwikkeld. Het Vliegend Tapijt is gespecialiseerd in natuurwijnen en gerechten gemaakt met seizoensproducten van lokale leveranciers. Felix geeft graag een draai aan lokale specialiteiten. Het interieur van de bruine kroeg mag dan gemoderniseerd zijn, de losse sfeer van vroeger wisten ze goed te behouden, inclusief de muziek. Een aanrader voor een gezellige avond met het gezin.' Viergangenmenu voor 50 euro. BARGEIeperlaan 33, 1000 Brussel, bargerestaurant.be, zondag en maandag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Delphine Auffret (Le Bain des Dames) 'De keuken van Barge reflecteert perfect de visie van Grégoire Gillard en Barbara Hoornaert. Beiden zijn erg begaan met de kwaliteit en de herkomst van hun producten, en ook de prijs-kwaliteitverhouding is optimaal', aldus Delphine Auffret. Met zijn wat ongewone naam evoceert dit restaurant de gemeenschappelijke passie van de chef en de sommelier voor de goede dingen des levens. Delphine Auffret waardeert vooral de ethische, enthousiaste aanpak van het duo. 'Ze werken met Belgische, korte keten en seizoensgebonden producten. Hun gerechten zijn zeer verfijnd, vaak versierd met bloemen, en 's avonds geniet je van een uitmuntende foodpairing.' De akkoorden tussen gerechten en wijnen zijn dan ook de kern van Barge, op basis van een selectie Europese en natuurlijke wijnen, zorgvuldig uitgekozen door Barbara, die veel ervaring opdeed in de wijnkelder van L'Air du temps. Het favoriete gerecht van Delphine Auffret is de coquilleschotel op Peruaanse wijze, die het midden houdt tussen carpaccio en ceviche. Lunchmenu voor 35 euro. CRAB CLUBWaterloosesteenweg 7, 1060 Sint-Gillis, crabclub.be, gesloten op zondag. Geproefd en goedgekeurd door Naomi Nsungu (Rebel)De in een industriële sfeer badende Crab Club, nabij de Brusselse Hallepoort, is een van Naomi Nsungu's lievelingsrestaurants. De kokkin is dol op het krokante buikspek, de specialiteit van het huis. 'Ik heb zelfs geprobeerd het gerecht thuis zelf te maken, maar het is me niet echt gelukt. De koks serveren het buikspek in combinatie met een superzachte gelakte octopus, een succulente jus en een toefje zoeteaardappelpuree.' De chefs in kwestie zijn de Corsicaans-Bretonse Philippe Emanuelli en de Thaise Yoth Andara. Het hoeft niet te verbazen dat hun land-zeekeuken, die bij Naomi zeer in de smaak valt, is terug te voeren tot hun jeugdjaren. 'Ik ben dol op hun associaties, en op de vele Aziatische invloeden. De 'sucré-salé'-combinaties zijn misschien wel mijn favoriet.' De Crab Club is alleen 's avonds open. Naomi gaat er graag met vrienden naartoe, ze voelt zich er thuis. 'We blijven vaak tot sluitingstijd, want het is een fantastische plek om de avond door te brengen.' Gerechten vanaf 18 euro. ST. KILDACoghenlaan 44, 1180 Ukkel, stkildabxl.be, gesloten op zondag, maandag en dinsdag. Geproefd en goedgekeurd door Yann Grappe (Tortue) 'Wat ik apprecieer bij St. Kilda is de eenvoud: lekker, efficiënt en met uitgekiende producten', aldus wijnkenner en chef-kok Yann Grappe. Het Brusselse restaurant wordt gerund door drie vrienden: Milan, Antoine en Maxime. St. Kilda is vernoemd naar hun favoriete wijk in Melbourne en serveert creatieve gerechten met een intuïtieve insteek. Yann Grappe gaat er graag lunchen en genieten van de typische sfeer: 'Ik hou van het Brusselse karakter van deze plek, het ongepolijste, maar niet zonder een vleugje elegantie. De meubelen werden trouwens ontworpen en vervaardigd door de designer Sylvain Willenz.' In plaats van mooie prentjes op Instagram te zetten, kiest St. Kilda voor innovatieve smaakcombinaties. Favorieten zijn onder meer de spruitjes met kimchi en cheddar, of de panna cotta met karnemelk, bloedsinaasappel en amandel-olijvencrumble. De zeer mooie selectie natuurlijke wijnen maakt het plaatje af.' Lunchmenu voor 25 euro. COMO EN CASARue Hors-Château 76, 4000 Luik, comoencasa.be, zondag en maandag gesloten. Geproefd en goedgekeurd door Alizée Arredondas (foodblogger) Het Luikse restaurant Como en Casa is specialist in groentebereidingen, met een wekelijks wisselend menu, afhankelijk van het lokale aanbod. Meer nog, hier worden alleen vegetarische gerechten geserveerd, aangepast aan de seizoenen. Dit is dé place to be in Luik voor vegetariërs, volgens blogger en chef Alizée Arredondas, alias Alia RDS. 'Ze hebben een schitterend gerecht met plakjes knolselder, even aangebraden, vervolgens gegaard op lage temperatuur en geserveerd met een botersaus en Parmezaanse kaas. Het inspireerde me zelfs voor een eigen recept!' De cocooningsfeer en het dynamische, overwegend vrouwelijke team zijn een groot pluspunt voor Alizée: 'De aanwezigheid van vrouwen is voor mij belangrijk, zowel in de keuken als bij het serveren.' Schotels van 10 euro tot 15 euro. LA FERMETTERue du Château-Ferme 30, 5522 Falaën, lafermette.be, gesloten op woensdag en donderdag. Geproefd en goedgekeurd door Evelyne Van Crombrugge (Madame Oleson) Als ze er echt even tussenuit wil, kiest Evelyne Van Crombrugge voor een etentje in La Fermette, te midden van de velden nabij Dinant. 'Dit restaurant heeft geen ster, maar het heeft volgens mij wel alle kenmerken van een gastronomisch restaurant. Alles is hier huisgemaakt, van de gerookte zalm tot de bearnaisesaus, en dat is tegenwoordig toch niet vanzelfsprekend.' Evelyne houdt ook van de esthetische presentatie van de gerechten, zoals je alleen in de beste restaurants ziet, en de kleine groene accenten op elk bord. Ingebed in deze landelijke omgeving biedt La Fermette een authentiek, seizoensgebonden menu, in samenwerking met de lokale tuinders. Perfect voor een diner met familie of vrienden, maar ook voor een intiem etentje met z'n tweeën. Driegangenmenu voor 39 euro.