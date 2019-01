Kebabzaak Abooov Adanaci in Gent: een verborgen parel onder de Turkse grills

Het vorige jaar sloot ik af met een lichte overdosis deelmenu's, gastronomische hapjes en uitgebreid tafelen. Om mijn appetijt voor de gastronomie opnieuw aan te sterken besloot ik me even te focussen op de snelle hap. Geen haute frituur of chique hotdogs, maar authentieke en onvervalste snackbars. Een tip van een DHL-koerier met een voorliefde voor Turkse grill leidde me naar Gent, naar kebabzaak Abooov Adanaci. Een verborgen parel waar de tipgever met plezier voor omrijdt na een dagje aanschuiven in de ...