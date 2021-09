We're Smart World, het equivalent van de Michelingids voor groentekoks, heeft La Distillerie uit Luxemburg van chef René Mathieu voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot 'Best Vegetables Restaurant of the World'. Restaurant Vrijmoed van chef Michaël Vrijmoed in Gent neemt een mooie derde plaats in de Top 100 van Beste Groenterestaurants ter Wereld. De Belgische ontdekking van het jaar is De Vijf Seizoenen (Brakel). Ook de nieuwste editie van de We're Smart Green Guide, de gids met de beste groenterestaurants in heel de wereld, wordt vandaag gelanceerd.

Honderden restaurants wereldwijd kregen het afgelopen jaar een bezoek van We're Smart World. Het team beoordeelt de restaurants op het gebruik van minstens 2/3e groenten en fruit in hun menu's, maar ook op culinaire creativiteit, ecologische voetafdruk en aan de hand van sociale criteria. De beste groenterestaurants worden beloond met 1 tot 5 radijzen in de We're Smart Green Guide, dat is het equivalent van Michelinsterren maar dan voor groentekoks. De We're Smart Awards belonen elk jaar een aantal toprestaurants voor hun uitmuntendheid.

Grote winnaar van de We're Smart Awards in België is restaurant Vrijmoed (Gent) van chef Michaël Vrijmoed. Hij krijgt een derde plaats in de Top 100 van beste groenterestaurants ter wereld. Hij voert meteen ook de Top 10 aan van beste Belgische groenterestaurants. 'Het is fantastisch om te zien hoe de nieuwsgierigheid naar groentemenu's en -gerechten blijft groeien sinds we er acht jaar geleden mee zijn gestart', klinkt het bij chef Michaël Vrijmoed. 'Lokale en duurzaam geteelde groenten krijgen, naast creatieve vrijheid, een prominente plaats in onze keuken. Een rol die alleen nog maar belangrijker zal worden en waar we dan ook ten volle in geloven. Denk groen!'

© Jonas Haegeman en zijn zus Laurence.

Chefs Jonas en Laurence Haegeman zijn uitgeroepen tot Belgische ontdekking van het jaar. 'Het is een belangrijke erkenning voor al het groentewerk dat we de afgelopen jaren hebben verzet. Onze grootouders waren macrobiotisch, ze leerden ons lokaal geteeld voedsel te eten en het gebruik van dierlijke producten te verminderen', klinkt het bij het duo. 'Vandaag spelen de natuur en de boeren waarmee we werken een belangrijke rol in onze inspiratie. We willen mensen laten zien hoe lekker groenten kunnen zijn. Bij het maken van een gerecht beginnen we altijd met een vrucht of een groente, voor ons het hoofdingrediënt. We laten ons graag inspireren door de eindeloze kleuren en smaken'

Dit is de We're Smart Top tien van beste groenterestaurants in de wereld: La Distillerie (Luxemburg - Bourglinster), Chef René Mathieu

De Nieuwe Winkel (Nederland - Nijmegen), Chef Emile van der Staak

Vrijmoed (Belgium - Gent), Chef Michaël Vrijmoed

Piazza Duomo (Italië - Alba), Chef Enrico Crippa

L'Oustau de Baumanière (Frankrijk - Les Baux de Provence), Chef Glenn Viel

L'Arpège (Frankrijk - Parijs), Chef Alain Passard

Eleven Madison Park (Verenigde Staten - New York), Chef Daniel Humm

Ricard Camarena (Spanje - Valencia), Chef Ricard Camarena

Humus x Hortense (België - Brussel), Chef Nicolas Decloedt

L'Air du Temps (België - Liernu), Chef Sang-Hoon Degeimbre

Dit is de We're Smart Top tien van beste groenterestaurants in België: Vrijmoed (Gent), Chef Michaël Vrijmoed

Humus x Hortense (Brussel), Chef Nicolas Decloedt

L'Air du Temps (Liernu), Chef Sang-Hoon Degeimbre

Arabelle (Marcin), Chef Arabelle Meirlaen

't Aards Paradijs (Nevele), Chef Lieven Lootens

Hof van Cleve (Kruisem), Chef Peter Goossens

Benoit & Bernard Dewitte (Kruisem), Chef Benoit Dewitte

Bon Bon (Brussel), Chef Christophe Hardiquest

Graanmarkt 13 (Antwerpen), Chef Xavier Van Hecke

L'Air des Sens (Zoutleeuw), Chef David Schulz

