Sinds begin dit jaar is het in de Franse stad Rennes verboden voor restaurants en cafés om hun terrassen te verwarmen. Dat kadert in de ecologische transitie van de metropool.

De terrasverwarmers in de Franse stad Rennes zijn uitgeblazen. Sinds 1 januari omvat de ecologische en milieuvriendelijke transitie van de stad immers ook een verbod op het verwarmen van buitenlucht.

Die beslissing is afgelopen zomer quasi unaniem goedgekeurd. Ook de plaatselijke vakvereniging UMIH spreekt over een evidente maatregel. In tijden waarin Greta Thunberg bij de Verenigde Naties gaat spreken over de opwarming van de aarde, klinkt het, 'kunnen we onze kinderen niet meer uitleggen dat we in 2019 apparaten van 2000 watt nodig hebben om de straat op te warmen'.

Anti

Niet iedereen wordt echter even blij van het verbod. De cafébazen en restauranthouders zelf zijn bang dat zij een deel van hun cliënteel zullen verliezen. Heel wat zaken installeerden hun verwarmingsinstallaties op het terras immers als tegemoetkoming naar rokers, die sinds 2006 worden geweerd uit openbare ruimtes wanneer ze een sigaret willen opsteken.

Rennes is de eerste stad die het in de toekomst zonder terrasverwarming zal moeten stellen, maar zal wellicht niet de laatste zijn. In de steden Bordeaux, Lille en Parijs loopt momenteel een debat over een gelijkaardig verbod.