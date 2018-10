Meer dan Jonagold: typisch Vlaamse appelrassen om te ontdekken

Natyra

Uitzicht: Rood met groene grondkleur. Het vruchtvlees is groen- tot geelwit.

Smaak: Houdt het midden tussen zoet en zuur: een allemansfavoriet dus. Deze appel is matig sappig en knapperig.

Oogsttijd: oktober, maar erg lang houdbaar. Dat maakt de Natyra een ideale appel om later in het seizoen tot zelfs eind juni te eten.

Eten: Dit nieuwe appelras werd ontwikkeld om een biologisch antwoord te kunnen bieden op de Jonagold. Erg lekker dus uit het vuistje.

Santana

Uitzicht: Gestreept tot donkerrood op geelgroene ondergrond. De schil wordt vettig na bewaring of wanneer de appel volledig aan de boom is gerijpt.

Smaak: Friszuur en aromatisch. Het vruchtvlees is knapperig en sappig.

Oogsttijd: augustus - september, en te bewaren tot eind februari.

Eten: Uit het vuistje. Extra interessant aan dit appelras is dat mensen met een appelallergie deze soort vaak wel kunnen eten. De helft van de mensen met een allergie ondervinden geen klachten, bij een kwart zijn de klachten beperkt.

Topaz

Uitzicht: De Topaz ziet er een pakje ruwer uit dan pakweg een Jonagold. Ze zijn kleiner en de grondkleur is groengeel, met een rood-oranje gestreepte bedekking.

Smaak: Vlak na het oogsten smaken deze appels behoorlijk zuur, maar dat verandert na enkele maanden bewaring: deze appel wordt steeds zoeter.

Oogsttijd: september - oktober. Vanaf januari heeft hij zijn 'ideale' smaak.

Eten: Uit het vuistje of om sap mee te maken.

Boskoop

Uitzicht: Een erg 'ruwe' appel met een dofgele tot donkerrode schil.

Smaak: De Boskoop ziet er niet alleen ruwer uit, hij smaakt ook zo. Het vruchtvlees is stevig en zurig en de schil is droog.

Oogsttijd: Dit is de laatste appel van het seizoen. Oogsten gebeurt vanaf oktober, maar kan ook later: als Boskoop appels langer blijven hangen, worden ze zoeter. Hoogseizoen is tussen januari en april.

Eten: Doordat hij zijn textuur en smaak goed bewaart, is deze appel een dankbare gast in warme bereidingen. Denk daarbij aan een appelmoes met nog wat 'bite', rode kool of aan mooie appeltaarten.

Elstar

Uitzicht: Deze geelgroene appel vertoont doorgaans een rode blos. Het vruchtvlees is lekker sappig en roomwit.

Smaak: Heel aromatisch, sappig en zoet.

Oogsttijd: September, maar rijpt best na tot oktober. Verkrijgbaar tot nieuwjaar.

Eten: De Elstar is een ideale appel om te verwerken in gerechten of gebak. Doordat hij sappiger is dan de Boskoop, verliest hij meer zijn textuur bij verhitting. Probeer hem zeker eens in zijn geheel in de oven te steken, eventueel in een jasje van bladerdeeg.