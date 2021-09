Vandaag is het de Internationale Dag tegen Voedselverspilling. Er zijn heel wat bestaande bedrijven en initiatieven die het probleem aanpakken. Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Wij stellen je initiatieven voor die je daarmee zullen helpen.

Voedselverlies

De Vlaamse regering heeft op Internationale Dag tegen Voedselverlies een actieplan op poten gezet met als doel om 30% van de voedselverliezen te voorkomen. Op de website van Voedselverlies leer je hoe je - thuis of als professional - zelf voedsel kunt redden.

Phenix

Deze Franse anti-verspillingsapp deed enkele maanden geleden in België zijn intrede. Massa's geëngageerde handelaars bieden op de app manden met onverkochte producten. En goed nieuws voor wie maaltijdcheques gebruikt, want Phenix zal nu een samenwerking aangaan met Sodexo waardoor Sodexo-gebruikers via hun kaart ook Phenix kunnen gebruiken.

Foodsavers

Foodsavers bestaat uit distributieplatformen, die nog perfect eetbare verse en gezonde voedseloverschotten ophalen bij supermarkten, veilingen en bedrijven. Ze sorteren deze en verdelen ze naar een 300-tal lokale sociale organisaties, die ze op hun beurt verdelen aan mensen in een kwetsbare situatie. Foodsavers maakte zelfs een receptenboekje met 'restjesrecepten', speciaal voor vandaag.

Emptythefridge

En over restjes gesproken: heb jij er nog liggen in de koelkast, en heb je geen inspiratie om daarmee aan de slag te gaan? Jennifer Schleber van de blog Empty the Fridge leert jou hoe je het beste uit je restjes en ingrediënten kunt halen. Bewaartechnieken, pickles, congees, siropen, je vindt er ongetwijfeld inspiratie voor heerlijke gerechten.

Wonky

Deze Gentse start-up helpt in de strijd tegen voedselverspelling door met geredde groentjes heerlijke dips te maken. Van geredde avocado's tot worteldips, voor ieder wat wils bij Wonky. Leuk om te weten: deze dips staan te koop in supermarkten als Colruyt, Spar en Spegelare. Meer info over de producten vind je op de website.

Too Good To Go

Too Good To Go heeft eigenlijk geen introductie nodig: de populaire app heeft tot nu toe al 5.483.968 maaltijden gered. Op de internationale dag tegen voedselverspilling heeft Too Good to Go het nieuwe campagne 'Kijk, Ruik, Proef' gelanceerd: 200 producten krijgen een extra label om aan te duiden dat je ze niet onmiddellijk hoeft weg te gooien als de houdbaarheidsdatum overschreden is. Ook wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 'ten minste houdbaar tot' en 'te gebruiken tot'. Ken jij het verschil al? Lees (en leer) er meer over op de website..

