Hoe Gent er wel in slaagt duurzaamheid op het menu te zetten in de schoolkantine

Denk aan een schoolmaaltijd en je denkt al snel aan weinig inspirerende dienbladen die bestaan uit het klassieke trio van vlees, aardappelen en kleurloze groentebrij. Dat is anders in Gent. We spraken met twee breinen achter de vernieuwende strategie.

© Getty

Sinds 2017 zet stad Gent extra in op haar schoolmaaltijden. Het contract met de huidige cateraar bevat niet alleen eisen rond prijzen en hoeveelheden, maar ook enkele doelstellingen op het vlak van duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de vaste donderdag veggiedag, een minimumpercentage aan biologische ingrediënten, de eis dat alle geserveerde vis duurzaam gevangen of geteeld moet zijn en dat er met seizoengsgebonden producten gewerkt moet worden. Ook moet de cateraar twee keer per jaar een earth friendly menu presenteren, waarvoor hij extra onderzoek moet doen naar duurzame mogelijkheden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×