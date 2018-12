Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Leentje Speybroeck (Leentje Kookt)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Lekker koken voor en gezellig samenzijn met de mensen waarvan ik houd, is het enige waar ik tijdens de feestdagen naar verlang. Ik hoef geen groot, chique feest of dure cadeaus. Een fijn gesprek, humor, warmte en dankbaarheid zijn de belangrijkste ingrediënten om van deze dagen een succes te maken. En lekker eten natuurlijk!

Aangezien ik een guerillakok ben, weet ik nooit helemaal hoe de maaltijd er uiteindelijk zal uitzien

Ook hier kies ik voor de essentie: pure, eerlijke ingrediënten met een glansrol voor biologische seizoensgroenten. Tijdens de eindejaarsperiode liggen de winkels vol met de meest tropische groenten en fruit en sterk verwerkte en verpakte voedingsmiddelen. Ik vind dat zo jammer. Voor mij doet dit juist afbreuk aan het hele feestgebeuren. Geef mij maar een boerenmarkt of een zelfoogstveld om in de juiste sfeer te komen.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Ik ben een aperitieflover! Een goed glas bubbels en een waaier aan fijne hapjes kunnen mij echt verleiden. De kwaliteit van de ingrediënten en de zorg waarmee de hapjes gemaakt zijn, vertellen alles over de gastvrouw/heer en zijn/haar smaak. Het is een visitekaartje dat je meteen verklapt wat je van de rest van de avond kan verwachten. Bij een ontvangst met chips en diepvrieshapjes loop je dus best snel weg want hier valt straks echt niks meer te beleven.

Als je een beetje je best doet, is een aperitief voorbereiden nochtans een groot plezier. Je hebt vrij spel. Je kan vanalles uitproberen. Als een hapje mislukt, hoef je geen volledige maaltijd weg te gooien. Je kan spelen met smaak, kleur en textuur. Zorg dat je gasten straks kunnen proeven met al hun zintuigen. Ook de sfeer tijdens het aperitieven is heerlijk. Er hangt verwachting in de lucht, de avond is nog jong en veelbelovend. Van mij mag zo'n aperitief de hele avond blijven duren.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Eigenlijk moet ik hier ja en neen op antwoorden. Er is zeker een hoeveelheid stress aanwezig maar die geeft me juist de nodige boost om er volledig voor te gaan en dat vind ik dan weer heerlijk. Het positieve weegt dus zeker door. Ik doe niks liever dan 's ochtends al beginnen met voorbereidingen, lekker op mijn eentje rommelen in mijn keuken, het huis gezellige maken. Ik verwen mezelf ook echt als ik kook: fijn muziekje, lekker drankje, kaarsjes. Op en top genieten!

Aangezien ik een guerillakok ben, weet ik nooit helemaal hoe de maaltijd er uiteindelijk zal uitzien. Ik verras mezelf steevast door op het laatste moment toch weer iets nieuws uit te proberen. Dat kan een beetje stress geven, ja, maar het is fijne stress want ze daagt je uit om net dat stapje verder te gaan.

Heb je een vaste feesttraditie?

Eigenlijk kook ik nooit zelf op kerstavond. Mijn ouders nodigen ons dan uit en maken traditiegetrouw (sinds een paar jaar) Gentse waterzooi klaar. Ik vind het wel fijn, een traditioneel gerecht voor een specifieke gelegenheid. Na verloop van tijd krijg je dan een le temps perdu-gevoel bij de geur en smaak van dat gerecht. Alle herinneringen van de voorbije jaren komen als vanzelf terug. Ongelooflijk hoe krachtig onze zintuigen zijn verbonden met ons onderbewustzijn.

Op mijn oudejaarsavonden rust helaas sinds jaar en dag een vloek. Ofwel is er iemand ziek, ofwel heeft er iemand ruzie en anders is er wel een andere reden die de avond verknalt. Ik ben er dus mee opgehouden veel van deze avond te verwachten. Als ik in goed gezelschap ben en de aperitief valt mee, ben ik al tevreden. Waar ik dit jaar het meest naar uitkijk, is een potluckavond die ik organiseer voor al mijn vriendinnen. Iedereen maakt een gerechtje klaar uit mijn kersverse kookboek Kook het seizoen. Die avond wordt hopelijk de kers op de taart van dit jaar.