Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Abdelkarim Bellafkih (Koken met Karim)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Het belangrijkste op elk feest is het samenzijn. Zijn met de mensen die je graag hebt, genieten van elkaars aanwezigheid, de leuke en grappige momenten. Het pluspunt aan het eindejaarsfeest specifiek is dat je al een gespreksonderwerp hebt: je kan terug kijken op het afgelopen jaar... Er mag dan nog zoveel gebeurd zijn, zowel het leuke als het minder leuke, je kijkt er samen op terug.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Zoetigheden! Het ligt mogelijks aan mijn achtergrond, maar hoe zoeter hoe beter. Het maakt op zich niet uit in welke vorm en of het verwerkt zit in het gerecht of als bijgerecht dient, zolang het maar zoet is.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Er is niet echt is wat ik perse niet wil zien... Wat ik minder graag zie zijn sterke dranken. Het mag gezellig zijn en iedereen kan en mag zijn ding doen zolang het met een helder kopje gebeurt.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Net in tegendeel, ik ontstress door te koken. Ik ben wel een perfectionist als het op smaakcombinaties komt, de smaak moet echt goed zitten... Als dat laatste niet lukt kan ik wel wat stressen, maar dan komt het erop neer om te blijven testen tot de smaak goed zit.

Heb je een vaste feesttraditie?

Haha, iedereen heeft wel zijn tradities en bij de meeste Vlamingen met Marokkaanse roots is dat naar Home Alone kijken met de hele familie... Ja, ik heb de film al minstens 32 keer bekeken!