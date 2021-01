Wie plantaardig eet of dat wat vaker wil doen, moet volgens organisatie BE Vegan zeker eens een citytrip Hasselt overwegen. De Limburgse stad kwam als grote overwinnaar uit de bus bij de laatste Belgian Vegan Awards.

Op woensdagavond 13 januari reikte de Belgische organisatie BE Vegan voor de zesde keer de Belgian Vegan Awards uit. In elf verschillende categorieën bekroonde ze ondernemers die het afgelopen jaar in het oog sprongen met hun vegan aanbod. Stad Hasselt mag zichzelf de grote overwinnaar van de Belgian Vegan Awards 2020 noemen en kaapte maar liefst vijf van de elf awards weg.

Het vegan aanbod in Hasselt nam de afgelopen jaren sterk toe en de handelaars slaagden er duidelijk in om een trouwe fanbase op te bouwen. Maar ook heel wat andere steden waren goed vertegenwoordigd. Stad Gent was genomineerd in negen categorieën en behaalde twee awards: Greenway won in de categorie Best Food Chain en Komkommertijd viel in de prijzen met best lunch. The Vegan Butcher's Choice uit Brussel mag voor het tweede jaar op rij een award in ontvangst nemen. De beste nieuwkomer, Atelier Flori, komt dan weer uit Brugge. Antwerpen was genomineerd in acht categorieën, maar kon er geen enkele verzilveren.

Dit zijn alle winnaars: BEST PRODUCT (NATIONAL) The Vegan Butcher's Choice - vegan spareribs / 'côtes' végans Runner-up: Greenway - boomstammetje / bûchette BEST PRODUCT (INTERNATIONAL) Ben and Jerry's - Non-dairy Netflix and Chill'd Runner-up: Beyond Meat - Beyond sausage MOST REMARKABLE NEWCOMER Atelier Flori (Brugge) Runner-up: IceLab NiceCream Creations (Antwerpen) BEST (WEB)SHOP Sustainable Family (webshop) Runner-up: Végasme (Brussel / Bruxelles) BEST PASTRY Peas (Hasselt) Runner-up: Chez Mariette (Brugge) BEST LUNCH Komkommertijd (Gent) Runner-up: De Sladerij (Hasselt) BEST PLACE FOR BREAKFAST OR BRUNCH De Sladerij (Hasselt) Runner-up: Madam Bakster (Gent) BEST DINNER Lento (Hasselt) Runner-up: #food (Brugge) BEST CATERING / FOOD TRUCK Sappig (Hasselt) Runner-up: The Vegan Butcher's Choice (Brussel / Bruxelles) BEST FAST FOOD Botanique (Hasselt) Runner-up: De Frietketel (Gent) BEST FOOD CHAIN Greenway Runner-up: Le Pain Quotidien

