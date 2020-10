Héb je dan al je adresjes gevonden waar je lekker vegetarisch of helemaal plantaardig kan eten, moet je door de horecalockdown opnieuw beginnen. Laat deze adressen alvast een startschot zijn.

BRUSSEL

Les filles

Eenvoudige, dagverse maaltijden waarin biologische groenten centraal staan. Op dit moment bieden de meisjes verschillende formules aan, van thuis op te warmen gerechten tot koude dagschotels, zowel om af te halen als aan huis geleverd.

Oude Graanmarkt 46, 1000 Brussel

livraisons.lesfilles.be

Tero

Bij Tero vind je kleine bordjes om te delen, telkens met verse seizoensgroenten van de eigen boerderij. Goed voor een avond vol proeverijen. De keuken ligt net over de taalgrens, maar ze bezorgen wel in alle Brusselse gemeenten.

Rue de Champles 56, 1301 Bierges

tero-restaurant.com

ANTWERPEN

Circus

Het moet je maar overkomen: een gloednieuwe zaak openen in een prachtig pand, om dan enkele dagen later voor het eerst kennis te maken met het concept lockdown. Niet getreurd, want het team achter Circus zet nu volop in op take away. Met hun vegan gerechten mikken ze op eters die net iets meer verwachten van hun plantaardig gerecht. Wij kijken nu al uit naar hun versie van witloofrolletjes.

Kasteelpleinstraat 26, 2000 Antwerpen

circusrestaurant.be

Noen

Een van de problemen die flexitariërs of beginnende vegetariërs ondervinden is dat ze niet weten wat ze dan op hun boterhammen kunnen smeren. Daar biedt ontbijt- en lunchbar Noen met haar spreadpakket - 'spread je brood, niet het virus' - een antwoord op tijdens deze horecalockdown. Voor 50 euro ontvang je een pakket voor twee personen, vol brood en vers bereide groentensmeersels.

Leermarkt 24, 2800 Mechelen

denoen.com

WEST-VLAANDEREN

Pois Sjiek

Normaal is het dringen voor een plaatsje in dit kleine huiskamerrestaurant, maar dankzij de take away kan je nu elke dinsdag een wekelijks wisselend plantaardig menu afhalen. De huiskamerervaring krijg je er vanzelf bij.

Baron Ruzettelaan 143, Assebroek

poissjiek.be

De Kleinkeuken

Gezonde maaltijden aan huis in Kortrijk, van sandwiches tot noodle bowls. Er is een wekelijks wisselende suggestie.

Budastraat 8, 8500 Kortrijk

https://dekleinkeuken.be/new-delivery

VLAAMS-BRABANT

Loving hut

Zin in een snelle hap, maar niet in de bijhorende indigestie? Dan zou je je gading wel eens kunnen vinden in de Aziatisch geïnspireerde gerechten van Loving Hut.

Rector De Somerplein, 3000 Leuven

lovinghut.be

Cantine

Lunch- en brunchplek Cantine profileert zich niet als vegetarische zaak, maar je vindt er geen vlees of vis op de kaart. Wat je er wel aantreft: krokante broodjes, warme soepen, heerlijk gebak en een zondagse brunchbox.

Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde

eatatcantine.be

OOST-VLAANDEREN

Heritage

Dit restaurant van de hogere orde is strikt genomen geen vegetarische zaak. Toch zetten we dit graag in deze lijst, omdat de focus sowieso al op groenten (en vis) ligt, en de chef per gang van het take away-menu wel een heerlijk klinkende vegetarische optie voorziet. Het wekelijks wisselende menu is te raadplegen via Instagram.

Rodekoningstraat 12,9000 Ghent

heritage.gent

Komkommertijd

Hier vind je bistrokeuken om mee te nemen, maar dan op zijn vegans. Denk aan: vol au vegan, een burger de luxe en een seitansteak met jus. Afhalen kan van woensdag tot en met zaterdag.

Reep 14B, 9000 Gent

komkommertijd.be

LIMBURG

Lento

Deze volledig veganistische zaak won al twee keer de Belgian Vegan Award omwille van de verfijnde bereidingen met groenten, fruit en noten. Hier krijg je dus topkwaliteit. Per mail kan je een drie- of viergangen menu bestellen voor afhaal.

Zuivelmarkt 34, 3500 Hasselt

lentohasselt.be

't Piekuurtje

Een kleurrijk eetkraam dat elke maandag ook aan huis levert in en rond Balen en Mol. In het aanbod zitten zowel allerlei vleesvervangers (om in te vriezen), maar ook enkele afgewerkte gerechten zoals een 'satanstew' of 'piekante curry'.

Rijsbergdijk 48, 2490 Balen

piekuurtje.com

