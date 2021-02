Sinds het Engelse Seedlip de wereld enkele jaren geleden kennis liet maken met alcoholvrije distillaten, veroveren ze stilaan de wereld. Ook in eigen land wordt er heel wat gebrouwen. Een smaakverslag.

Zoek je vervanging voor dat alcoholhoudend drankje dat je drinkt na het werk? Dan zou een mocktail wel eens jouw nieuwe aperitief kunnen worden! De laatste jaren is zo'n alcoholvrije cocktail mixen geen onmogelijke opgave meer, want dankzij de zogenaamde 'alcoholvrije gins' heb je in een-twee-drie een 'gin-tonic' klaar. Dat is het idee, maar is dat ook lekker? Wij namen zes Belgische flessen onder de loep.

Over de test

Vier redacteurs met erg uiteenlopend gevoel voor smaak en drankverbruik trotseren de kou om coronaproof een aantal Belgische gedistilleerde dranken zonder alcohol te proeven. We drinken de dranken met een simpele tonic, zonder extra smaakmakers, om zo een eerlijk beeld te krijgen van de distillaten zelf. De makers raden immers af om dit soort producten puur te drinken. (Uit nieuwsgierigheid proberen we het tóch, en bij deze kunnen we bevestigen dat ze daarvoor niet gemaakt zijn.)

Tijdens het mixen volgden we de op de fles aanbevolen verhoudingen. Ook dat is aan te raden: elk distillaat had immers zijn eigen ideale verhouding.

Sir Chill 0.0

De rechthoekige fles met bloemenachtergrond laten Sir Chill meteen opvallen in het drankenrek. Ook de neus is een vreemde eend in de bijt: door de opvallende amandelgeur lijkt het er even op dat we geen alcoholvrije gin, maar een alternatief voor amaretto in handen hebben. Eén jurylid herkent er dan weer 'de groene fles van zeepmerk Melkmeisje' in. Datzelfde jurylid is tijdens het proeven razend enthousiast. De amandel-, vanille- en lichte citrustoetsen weten hem te bekoren, maar smaken voor anderen wat 'chemisch'.

Te vinden: in de betere drankenwinkel of online.

Prijs: 28,70 euro voor 50 cl.

Geschikt voor: wie houdt van amandel.

Bôtan Juniper Garden

Bôtan valt niet alleen op door zijn mooie fles, maar ook door zijn sterkte: je hebt er niet veel van nodig in een mocktail. De eerste impressie is heel fris en kruidig. We ruiken lavendel, jeneverbes, hars en rozemarijn. Die toetsen komen ook terug in de smaaktest, al worden ze niet door iedereen even hard geapprecieerd. Sommige leden van de gelegenheidsjury vinden dit te intens, anderen lauweren de rijke smaakontwikkeling, die bij andere geproefde alcoholvrije distillaten amper te detecteren is. Bij de test met tonic missen wij een extra frisse toets, zoals een kneep limoensap. (Dat wordt inderdaad aangeraden op de website, blijkt later.) We zijn ook benieuwd naar andere combinaties, zoals in een Bloody Mary of met een handvol verse basilicum. Dit is een drankje dat uitnodigt tot meer experiment.

Te vinden: op de webshop.

Prijs: 42 euro voor 50 cl.

Geschikt voor: mensen die niet vies zijn van het betere bartendingwerk.

No Ghost in a Bottle floral

No Ghost in a Bottle kwam enkele jaren geleden op de markt als eerste Belgische alcoholvrije distillaat. Deze florale versie zou bloesems en bloemige toetsen moeten bevatten, maar het enige wat wij weten te detecteren, is de geur van een dennenbos in de zomer. Ook de smaak is erg neutraal en we twijfelen of het destillaat onze tonic heel anders doet smaken. Wel proeven we nu dat een framboos erin niet zou misstaan, maar dat is opnieuw erg subtiel.

Te vinden: in de betere drankenwinkel en verschillende webshops.

Prijs: 17,50 euro voor 35 cl.

Geschikt voor: wie een alcoholvrij alternatief zoekt voor gin-tonic zonder meer.

Nona June

Nona June valt op. Het is de enige drank in deze selectie die troebel is, iets wat het gevolg zou zijn van de natuurlijke ingrediënten die gebruikt worden bij de productie. Je neus in een glas steken met een shotje Nona June in levert een interessant palet op: wij noteren duidelijk citrus en frisse tonen van basilicum, citroengras en koriander. Die hinten komen ook naar boven in de smaken: dit is een fris-kruidig drankje. Verder valt Nona June ook op tijdens deze smaaktest doordat het het zoetste distillaat is van de hoop. Dat wordt verklaard door het etiket: hier is (een beetje) suiker toegevoegd. Dat deert echter niet, want de fles wordt prompt uitverkoren tot favoriet van een van de juryleden.

Te vinden: in drankenwinkels, Delhaize, Bio-Planets en op de webshop.

Prijs: 22,90 voor 70 cl.

Geschikt voor: wie houdt van frisse smaken en op zoek is naar een drank met veel combineermogelijkheden.

O'live The Innocent

De branding van dit product staat alvast on point: O'live, dat gemaakt wordt met olijven, ziet er ook echt uit als een fles goede olijfolie. Deze alcoholvrije gin maakt deel uit van zes flessen, waarvan de vijf andere wel alcohol bevatten. Dat het gemaakt werd met olijven, valt niet te ontkennen wanneer je ruikt en proeft. Dat levert voor de meeste juryleden een erg aangename verrassing op - wij noteren 'interessant' en 'origineel aperitief' -, een enkeling vindt zijn alcoholvrije gin-tonic toch wat te bitter.

Te vinden: in de betere drankenwinkel en op de webshop.

Prijs: 27,50 euro voor 50 cl.

Geschikt voor: wie op zoek is naar een origineel drankje, dat niet zo vlot wegdrinkt (maar dan op de goede manier).

Pvre Ginzero

De Ginzero verdeelt de meningen en zorgt even voor een welkome verhitting tijdens de outdoor proeverij. Vinden de meeste juryleden dat er weinig te ruiken valt, detecteert het ene jurylid bloemige aroma's en citrus. Vinden de meeste proevers dat ook de smaak in het beste geval nogal vlak uitvalt en in het slechtste geval wat wegheeft van tutti frutti rolletjeskauwgum, oordeelt dat ene jurylid dat hij 'echt iets toevoegt aan de tonic'. Ze neemt de fles achteraf mee naar huis. We weten nog altijd niet wie gelijk had.

Te vinden: in supermarkten zoals Delhaize, Carrefour,...

Prijs: 9,25 euro voor 70 cl.

Geschikt voor: mensen met een beperkt budget, en dat ene jurylid.

