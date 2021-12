Dat maaltijdboxen in de opmars zijn, is geen geheim. Speciaal voor de feestdagen pakken heel wat leveranciers uit met een box met daarin alle recepten en ingrediënten voor een feestelijk diner. Maar zijn ze ook hun geld waard? Onze redacteurs gingen voorproeven.

Foodbag

Wie? Redacteur Lotte Philipsen testte deze box uit. Omwille van quarantaines werd een etentje voor vier een diner voor twee, waardoor de gerechten verdeeld over drie avonden werden gemaakt en gesmaakt.

Wat?Je kunt kiezen tussen het klassieke menu en een vegetarisch feestmenu. De hapjes in beide Foodbags zijn dezelfde. Wij probeerden de vegetarische variant uit.

Praktisch? Te bestellen via Foodbag.be tot 13/12 (voor levering 22/12 en 23/12) en tot 20/12 (voor levering 29/12 en 30/12)

Verpakking? Zoals bij een doordeweekse Foodbagbox zitten alle ingrediënten in een kartonnen doos. Wat niet apart verpakt hoeft te worden, zit er los in. Andere zaken zitten in een papieren zakje of in hun originele plastic verpakking.

Inhoud? Het menu wordt stap voor stap uitgelegd in een bijgeleverd receptenboekje. Het stappenplan vertelt ook wat de ideale volgorde is om de gerechten voor te bereiden. Heel handig, want tijdens de feestdagen wil je niet te veel stress in de keuken.

Voor de hapjes zitten enkele kant-en-klare dingen in de box, zoals soep, olijven en een notenmix. Daarnaast ga je zelf nog aan de slag met een 'kaasboom', op basis van Brugge en roomkaas en kruiden. Ook fabriceer je zelf gevulde champignons. Het voorgerecht in de veggiebox is een vegetarische variant van een garnaalcocktail.

De ster van het hoofdgerecht is een kastanjegebraad, met naast kastanjes ook tofu, cashewnoten en kaas. Niet moeilijk om te maken, maar neem er wel je tijd voor. Wees bij het snijden van de ui niet te lui - zoals ik - en hak de snippers echt heel fijn of stoof de stukjes ui al een beetje aan op voorhand. Als de uisnippers te groot zijn kan het immers gebeuren dat je half rauwe stukjes ui uit je gebraad vist. De bijgerechten, zoals geroosterde groenten, shiitake in een saus en aardpeercarpaccio maken het geheel af. En geen nood: er zitten verse kroketten in het pakket, dus het is écht een feestelijk maal.

Het dessert is een toren van roomsoesjes gevuld met mokka en passievrucht. Het ziet er ingewikkeld uit, maar het samenstellen valt best mee. Een spuitzak in huis hebben is een aanrader om de soesjes zonder morsen te vullen. Dit kan ook met een diepvrieszakje. Door een stapel te maken van de soesjes krijg je een indrukwekkend ogend dessert.

Een toren van soesjes: minder moeilijk dan je denkt © Foodbag

Lekker? Wij hebben met veel plezier gesmuld van dit feestmaal. Vooral het gebraad was een leuke verrassing. Als vegetariër krijg je met deze box een waardig alternatief voor een klassiek feestmenu, boordevol smaak dankzij de verse kruiden en originele combinaties. Als sommige tafelgasten wat kieskeurig zijn en bijvoorbeeld geen spruitjes, pompelmoes of shiitake paddenstoelen lusten, hebben ze nog steeds voldoende andere gerechten om van te genieten.

Prijs? Het Classic feestmenu kost 118 euro voor 4 personen (29,5 euro per persoon), 158 euro voor 6 personen (29,33 euro per persoon), 188 euro voor 8 personen (23,50 euro per persoon) en 225 euro voor 12 personen (19 euro per persoon). Het Veggie feestmenu is beschikbaar voor 4 personen en kost 118 euro (29,5 euro per persoon).

Aanrader? Deze feestbox is een succes. De gerechten zijn lekker en feestelijk, je kunt de meeste zaken op voorhand maken om tijd te besparen en er is meer dan voldoende van alles voorhanden. Het is niet goedkoop, maar de kwalitatieve ingrediënten zijn hun geld waard.

HelloFresh

. © HelloFresh

Wie? Redacteur Mare Hotterbeekx testte deze box uit. Ze schotelt dit XL-menu voor aan twee goede vrienden tijdens een vervroegd kerstdiner.

Wat? Acht feestelijke gerechten om te delen, waarvan de box belooft dat je ze op een uurtje tijd in elkaar flantst.

Praktisch? Te bestellen via HelloFresh.be en dat tot 17 december. De box wordt 23 of 24 december bij je thuis geleverd.

Verpakking? De box wordt geleverd in een grote kartonnen doos, met per gerecht nog een extra kartonnen box. De meeste groenten zitten los in die dozen, al zijn er ook een paar los verpakt in plastic.

Inhoud? Een mix van acht diverse gerechten: lookbroodjes, burgers, vistrio met garnalenspies, vlees- en gevogelte kwartet, regenboogkrieltjes uit de oven, groentenspiesjes met pestodressing, gemengde salade en een champignonomelet. Er is dus zeker genoeg keuze, ook voor de vegetariërs en veganisten aan tafel.

Het vereiste niveau van de gerechten is niet super hoog. Met wat basic snij- en baktechnieken boks je dit menu inderdaad opvallend vlot in elkaar. Dat is ook gelijk de grootste troef van deze box: het is comfort food met een feestelijk randje. Zelf zou ik nooit of te nimmer op het idee komen om acht verschillende gerechten op tafel te zetten. Omdat alles tegelijk geleverd wordt - inclusief wijn, voor de liefhebbers - valt er een hele hoop stress weg. Wie een uurtje of twee uittrekt voor een feestelijke tafelschikking en een kooksessie, tovert iets tevoorschijn dat op z'n minst indrukwekkend oogt. Dat het allemaal misschien iets verfijnder en - jawel - gezonder had gekund, vergeten we gemakshalve bij het zien van de tevreden gezichten van de tafelgenoten.

Lekker? Alle acht gerechten zijn lekker en de kwaliteit van het vlees en vis lijkt beter dan gemiddeld. Dit menu is kids proof omdat de smaken niet mega exotisch zijn: burgers, omelette en groentenspiesjes lust zo ongeveer iedereen. Toch hadden er van mij nog een of twee meer exotische of verrassende recepten tussen mogen zitten.

Prijs? Voor de Gourmetbox voor 4 personen betaal je 69,90 euro. Dat komt neer op een 13-tal euro per persoon. HelloFresh heeft ook boxen met feestelijke viergangenmenu's (vegetarisch en niet-vegaterisch). Voor de niet-vegtarische box betaal je een kleine 19 euro per persoon, de veggieversie kost 16 euro per persoon.

Aanrader? Ik kook zeer graag voor anderen, maar als single zonder auto ben ik niet dol op de supermarktuitstap die aan zo'n etentje vooraf gaat. Die praktische kant neemt HelloFresh, net als de andere maaltijdboxen, je mooi uit handen. Qua prijs is deze box erg schappelijk: ik denk niet dat ik er zelf in zou slagen om 8 verschillende gerechten voor slechts 13 euro de man op tafel te toveren. Enkel qua smaak en verfijning kan het niveau nog een lichtjes worden opgekrikt.

Simply You

Het bladerdeeghapje gevuld met appel, spek en spruitjes. © Simply You

Wie? Redacteur Mare Hotterbeekx test deze box uit. Ze schotelt de gerechten voor aan een drietal vrienden.

Wat? Een weekbox met verschillende gerechten, waaronder een feestmenu met Zweedse veggie-balletjes en een Sinterklaasmenu. Alles is lokaal en dus ook erg vers.

Praktisch? Je bestelt de box online op woensdag voor middernacht. De levering is steeds op maandag, donderdag of zaterdag. Je kan daarbij kiezen tussen een thuislevering of in een winkelpunt.

Verpakking? De kartonnen box is volledig recycleerbaar en ook de receptenfiches zijn gedrukt op gerecycleerd papier. Alles wat je weggooit, wordt dus hergebruikt.

Inhoud? Twee feestmenu's en twee gewone maaltijden voor de rest van de week. Bij SimplyYou stel je je weekmenu makkelijk zelf samen: je kiest drie tot vijf gerechten uit veertien opties. Voor de feestperiode heb je wekelijks ook een paar feestmenu's. Wij testen de box in de week van 6 december, en kiezen voor het kindvriendelijke Sinterklaasgerecht en de feestelijke veggieballetjes.

Het Sinterklaasgerecht oogt heel schattig op foto: een bladerdeeghapje gevuld met spek, appel, rozijnen en spruitjes. Het is erg gemakkelijk om te maken en iets wat zowel kinderen als de volwassenen aan tafel weten te smaken. Omdat ik dit gerecht zelf te eentonig vind om het als hoofdmenu te beschouwen, serveer ik het als dessert. IJs heb ik niet in huis, maar het had er in mijn verbeelding perfect bij gepast om het geheel iets feestelijker te maken.

De tweede feestmaaltijd is iets spannender. De veggieballetjes zijn een mix van linzen, knolselder en gefrituurde uitjes die je tot een geheel mengt. Het is een beetje zoeken naar de juiste textuur, maar de smaak is verrukkelijk. Ook de bijbehorende saus van room, sojasaus en cranberrysaus is verrassend. Dit soort recepten is precies waarom een foodbox op tijd en stond leuk is: je verbreedt je smaakpallet zonder dat je zelf al te veel inspanningen hoeft te leveren.

Lekker? Beide gerechten doorstaan de smaaktest moeiteloos. En terwijl het Sinterklaasgerecht misschien een tikkeltje te eenvoudig is, zet ik de linzenballetjes met veel plezier nog eens op het menu. Ook de bijzondere combinatie van smaken is prikkelend: het nodigt uit om af en toe zelf wat stoutmoediger te zijn in de keuken.

Prijs? Voor een vijf tweepersoonsmaaltijd betaal je 55 euro. Het maakt daarbij niet uit of je een speciaal feestmenu - zo serveren ze er wekelijks twee of drie - of een 'normale' maaltijd selecteert.

Aanrader? De recepten zijn samengesteld door chefs en de groenten zijn kraakvers: dat proef je. Toch zijn de gerechten zeker niet te hoog gegrepen en leveren ze genoeg 'hulpmiddelen' om de tijd in de keuken behapbaar te houden. Deze box is ideaal voor hobbykoks met goesting maar gebrekkige organisatieskills.

eFarmz

null © e-Farmz

Wie? Redacteur Aylin Koksal test deze box uit. Ze scholtelt de drie gerechten voor aan een drietal gasten.

Wat? E-farmz geeft je de keuze tussen een kerstdiner box (vegetarisch en origineel) en een kerstbox. Wij gingen voor de kerstbox maar kregen - door een ongelukkig misverstand - een vegetarisch kerstdiner box in de plaats.

Praktisch? Vanaf nu te bestellen via efarmz.be, geleverd tussen 21/12 tot 24/12

Verpakking?Alle ingrediënten zitten in een klassieke e-Farmz doos. Daarin zitten de gerechten voor het gemak per kartonnen zak ingedeeld.

Inhoud? Binnenin de box zijn drie menukaarten waarop de keerzijde alles stap voor stap wordt uitgelegd. Belangrijk om te weten is dat alles in het Frans staat beschreven. Wie de taal niet beheerst, neemt er dus best een vertaler bij. Het stappenplan is zeer compact maar duidelijk.

De ingrediënten zijn stuk voor stuk kraakvers en alles is volgens de box biologisch en lokaal, tenzij het anders wordt aangegeven. Hoewel ik aanvankelijk niet erg enthousiast ben bij een box waar helemaal geen vlees in zit, ben ik toch geïntrigeerd wanneer ik de woorden 'risotto' en 'wellington met groenten' en 'semifreddo' op de menukaarten zie staan. Dit is namelijk de eerste keer dat ik deze gerechten uitprobeer. Ik ga aan de slag en reken op zo'n twee uur voor de bereiding.

Voor de 'wellington met de groenten' zit er onder andere verse pompoen, een bos kruiden, champignons en gedroogde pruimen in de zak. Die laat ik samen pruttelen op het fornuis en gebruik het dan als vulling tussen het bladerdeeg. Een halfuurtje de oven in en de wellington is klaar. Het resultaat is verrukkelijk: smeuïg, krokant, hartig en een tikkeltje zoet tegelijkertijd. Naast een frisse salade oogt het helemaal feestelijk.

Dan volgt de risotto met wilde champignons. Voor dit recept ga ik aan de slag ook met ui, bouillon, witte wijn, snijbiet en pecorino kaas. Het recept is simpel en het resultaat oogt erg luxueus. Ook de smaak stelt niet teleur. Het diner afsluiten doen we met een semifreddo - letterlijk vertaald betekent het een halfbevroren dessert - met honing en speculaas. Ook deze is zeer makkelijk voor te bereiden, al zou je het volgens het recept nadien een aantal uur in de koelkast moeten bewaren. Om het proces te versnellen, steken wij ze simpelweg een uurtje de vriezer in.

Lekker? Wij waren aangenaam verrast van de versheid van de bio-producten die je meekrijgt in je box: een heerlijk ruikend kruidenboeket, bio-honing, prachtige champignons en veel meer. De recepten zijn eenvoudig maar daarom zeker niet saai. Ook onze gasten hebben enorm genoten. Nochtans kende niemand de wellington of de semifreddo. Ikzelf heb nog nooit risotto gegeten - papperige rijst deed me altijd een beetje huiveren - en toch sprak dit gerecht me aan. Sterker nog: voor mij was het het hoogtepunt van de avond.

Prijs? De originele box met vlees kost voor twee personen 68 euro, 76 euro voor drie personen, 89 euro voor vier, 110 euro voor vijf en 131,5 euro voor 6 personen. De veggie-box waar wij van proefden, kost je 49 euro voor twee personen, 64 voor drie, 75 voor vier, 88 euro voor 5 en 104 voor zes personen.

Aanrader? Deze feestbox is een absolute aanrader voor wie belang hecht aan de versheid en oorsprong van zijn producten en zijn gasten wil bekoren met originele en smaakvolle gerechten. De recepten zijn makkelijk, het resultaat kwalitatief, en deze box is dus elk cent waard.

