Wie graag authentieke pasta wil leren maken, kan vanaf nu terecht bij Pasta Academy. De Belgisch-Italiaanse Sarah Puozzo leert je de kneepjes van het vak aan de hand van een reeks online workshops.

Zin in huisgemaakte ravioli of verse tagliatelle? Sarah Puozzo brengt de Italiaanse sfeer makkelijk tot bij je thuis. Eind januari lanceerde ze Pasta Academy, een website waarop je online lessen kan volgen en huisgemaakte pasta kan bestellen.

Puozzo is de eerste gecertificeerde 'Master in Pasta' in de Benelux. Ze verfijnde jarenlang haar vaardigheden en kreeg onder andere advies van de pastamaker van driesterren-chef Massimo Bottura. 'Het gaat om meer dan pasta maken alleen', vertelt ze. 'Voor mij is het een vorm van mediteren. Het gaat om bewuster in het leven staan en tijd nemen voor dingen die écht belangrijk zijn.'

© Pasta Academy

Haar fascinatie en liefde voor de Italiaanse keuken kreeg Puozzo naar eigen zeggen mee van haar Venetiaanse nonna en vader. 'Delen met dierbaren vormt een belangrijk onderdeel van de Italiaanse levensstijl'.

Er zijn heel wat lessen beschikbaar op Pasta Academy. Zo kan je kiezen voor gnocchi, ravioli, of glutenvrije pasta en is er ook een speciale valentijnsworkshop. Meer informatie en een overzicht van de online lessen vind je via de website.

Zin in huisgemaakte ravioli of verse tagliatelle? Sarah Puozzo brengt de Italiaanse sfeer makkelijk tot bij je thuis. Eind januari lanceerde ze Pasta Academy, een website waarop je online lessen kan volgen en huisgemaakte pasta kan bestellen. Puozzo is de eerste gecertificeerde 'Master in Pasta' in de Benelux. Ze verfijnde jarenlang haar vaardigheden en kreeg onder andere advies van de pastamaker van driesterren-chef Massimo Bottura. 'Het gaat om meer dan pasta maken alleen', vertelt ze. 'Voor mij is het een vorm van mediteren. Het gaat om bewuster in het leven staan en tijd nemen voor dingen die écht belangrijk zijn.'Haar fascinatie en liefde voor de Italiaanse keuken kreeg Puozzo naar eigen zeggen mee van haar Venetiaanse nonna en vader. 'Delen met dierbaren vormt een belangrijk onderdeel van de Italiaanse levensstijl'. Er zijn heel wat lessen beschikbaar op Pasta Academy. Zo kan je kiezen voor gnocchi, ravioli, of glutenvrije pasta en is er ook een speciale valentijnsworkshop. Meer informatie en een overzicht van de online lessen vind je via de website.