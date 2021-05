Mama vieren doe je in deze tijd best buiten. Wij helpen graag een handje met het samenstellen van die heerlijke picknick.

Wie in zijn salades graag eens wat anders wil dan uitgedroogde komkommer of waterige tomaat, is in het onlangs bekroonde boek 'Salad Days' van Ajda Mehmet aan het juiste adres. Verrassende smaakcombinaties en interessante textuurexplosies voeren er de boventoon. In het boek vind je manieren om een simpele salade een upgrade te geven, maar ook recepten die je op je eentje wellicht nooit bedacht had. Deze drie heerlijke voorproefjes, die niet zouden misstaan op die moederdagpicknick, zijn daar een mooi voorbeeld van:

© Good Cook

Wie in zijn salades graag eens wat anders wil dan uitgedroogde komkommer of waterige tomaat, is in het onlangs bekroonde boek 'Salad Days' van Ajda Mehmet aan het juiste adres. Verrassende smaakcombinaties en interessante textuurexplosies voeren er de boventoon. In het boek vind je manieren om een simpele salade een upgrade te geven, maar ook recepten die je op je eentje wellicht nooit bedacht had. Deze drie heerlijke voorproefjes, die niet zouden misstaan op die moederdagpicknick, zijn daar een mooi voorbeeld van: