Nikolas en Ellen van de 'Sustainable Family' zijn dit jaar een van de veertien ambassadeurs van Mei Plasticvrij. Wij vroegen hen naar hun gouden tip.

'Verpakkingen bij afhaalmaaltijden, vind jij dat ook zo'n dilemma?

Vroeger gingen we regelmatig op restaurant. Sinds maart vorig jaar is dat natuurlijk veel minder. Zeker de afgelopen maanden. Dan maar takeaway. Superleuk, want wij kunnen nog steeds keihard genieten van een avondje niet-zelf-moeten-koken. En we steunen de restaurants. Alleen, het doet toch altijd pijn om al die verpakkingen te moeten weggooien nadien. Herkenbaar?

Oké, verpakkingen zorgen maar voor een klein deel van de totale impact van je afhaalmaaltijd. Toch blijven we het niet fijn vinden. Wij proberen dit steeds vaker op te lossen door vooraf al even onze bewaardozen te gaan brengen naar het restaurant. Hoe we dat doen?

- Al enkele uren vooraf, als we er toevallig in de buurt zijn

- We bestellen ter plaatse en wachten tijdens het klaarmaken (of nog beter: doen even een blokje rond wandelen)

- Sommige restaurants vinden het prima als we telefonisch of online te bestellen en het eten pas in onze bewaardozen te doen wanneer we het komen afhalen.

Gewoon goed overleggen met het restaurant is de boodschap. De eerste keer schaam je je te pletter wanneer je nog maar de vraag stelt. Ondertussen hebben we geen schroom meer. Go for it!'

'Verpakkingen bij afhaalmaaltijden, vind jij dat ook zo'n dilemma?Vroeger gingen we regelmatig op restaurant. Sinds maart vorig jaar is dat natuurlijk veel minder. Zeker de afgelopen maanden. Dan maar takeaway. Superleuk, want wij kunnen nog steeds keihard genieten van een avondje niet-zelf-moeten-koken. En we steunen de restaurants. Alleen, het doet toch altijd pijn om al die verpakkingen te moeten weggooien nadien. Herkenbaar?Oké, verpakkingen zorgen maar voor een klein deel van de totale impact van je afhaalmaaltijd. Toch blijven we het niet fijn vinden. Wij proberen dit steeds vaker op te lossen door vooraf al even onze bewaardozen te gaan brengen naar het restaurant. Hoe we dat doen?- Al enkele uren vooraf, als we er toevallig in de buurt zijn - We bestellen ter plaatse en wachten tijdens het klaarmaken (of nog beter: doen even een blokje rond wandelen) - Sommige restaurants vinden het prima als we telefonisch of online te bestellen en het eten pas in onze bewaardozen te doen wanneer we het komen afhalen. Gewoon goed overleggen met het restaurant is de boodschap. De eerste keer schaam je je te pletter wanneer je nog maar de vraag stelt. Ondertussen hebben we geen schroom meer. Go for it!'