We're Smart, de organisatie die groenten meer centraal wil stellen in de culinaire wereld, heeft opnieuw een beste vegetarisch en beste veganistisch restaurant uitgekozen. Voor een bezoekje is het niet alleen wachten tot restaurants, maar ook de grenzen weer opengaan.

De Week van de Groenten en Fruit is begonnen en dat betekent net als andere jaren dat de nieuwe We're Smart Green Guide 2020 bekend werd gemaakt. De online gids recenseert bijna duizend restaurants wereldwijd en rangschikt hen van een tot vijf radijzen, volgens het aantal groenten en fruit die ze gebruiken in hun gerechten.

Twee zaken springen boven al de rest uit, want zij zijn verkozen tot beste van 2020. Het beste vegetarisch restaurant werd Culina Hortus uit Lyon. Het geesteskind van het Franse culinaire duo Thomas Bouanich en Maxime Rémond, met de jonge en getalenteerde Adrien Zedda als chef-kok, is hét nieuwe gastronomische adres voor de haute - en 100% vegetarische - cuisine.

Oprichter van We're Smart Frank Fol heeft enkel lovende woorden te veil voor de zaak: 'Hoewel Adrien Zedda nog maar 26 jaar is, mag hij zich al beschouwen als één van de beste chefs ter wereld. Bij Culina Hortus tovert hij groenten op een uitzonderlijk creatieve manier om tot een waar feest, met verfijnde, uitgebalanceerde, gezonde en vooral heerlijke gerechten.'

De zaak die het best volledig plantaardig kookt, is in 2020 Vanilla Black in Londen. Chef Andrew Dargue en zijn vrouw Donna Conroy richtten Vanilla Black op omdat ze niet alleen de opvattingen over de vegetarische keuken willen uitdagen, maar over gezonde voeding in het algemeen. Frank Fol: 'Fantastisch om te ontdekken dat vegan ook topgastronomie kan zijn. De verrassende combinaties, texturen en smaken zijn genoeg om zelfs de meest fervente vleeseter te bekeren.'

Naast Culina Hortus en Vanilla Black staan er nog 962 andere restaurants in de online gids, waarvan honderden in België.

