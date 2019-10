Elk jaar verblijven zanger Frederik Sioen en zijn vrouw, de Gents-Koreaanse Ae Jin Huys, enkele maanden in Korea. Hij is er een ster, zij verdiepte zich er in de lokale keuken. Nu is er haar boek over de Koreaanse keuken én over kimchi.

Het is een wonderlijk verhaal van toevalligheden. Tien jaar geleden leerden Ae Jin en Frederik Sioen elkaar in Gent kennen. Zij had een kunstopleiding gevolgd, hij was bekend als singer-songwriter, zijn plaat Cruisin was een grote hit. 'We waren een jaar samen toen ik plots een tweet zag verschijnen met rare tekens', vertelt Frederik. 'Ik vroeg Ae Jin of zij het kon ontcijferen, en het bleek Koreaans te zijn. Mijn song was in Korea gebruikt voor een reclamefilmpje en was op die manier een enorme hit geworden. Plots kreeg ik honderden tweets per dag uit Korea.' Hij werd er uitgenodigd en alle optredens waren uitverkocht. Sindsdien gaan ze elk jaar enkele maanden in Korea wonen en werken. Want Ae Jin, die vijf was toen ze werd geadopteerd, had nog herinneringen aan de smaken en geuren van haar vroegste jeugd, en ze kookte graag. Bij de tweede reis ontstond het idee om in Gent een cateringbedrijfje te beginnen, gespecialiseerd in Koreaanse gerechten.

