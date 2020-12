De Bib Gourmand selectie bekroont restaurants met een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.

Michelin heeft dit jaar opnieuw culinaire inspecteurs op pad gestuurd om op zoek te gaan naar restaurants waar je drie gangen kan eten voor maximum 39 euro. Voor het eerst werd de lijst apart gemaakt voor België en het Groothertogdom Luxemburg, want voordien werden ook Nederlandse restaurants in de lijst opgenomen.

Doorzettingsvermogen

Door de coronacrisis waren restaurantbezoeken dit jaar niet evident. De uitreiking van de Michelinsterren en de officiële voorstelling van de Michelingids werden daarom ook opgeschoven naar januari 2021. De organisatie spreekt dan ook van een moeilijk jaar met veel beproevingen. 'Maar tot onze tevredenheid merken we dat het doorzettingsvermogen en vooral het talent van de chefs de bovenhand heeft genomen. Ze lieten het kopje niet hangen, integendeel', klinkt het bij Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelingidsen in de Benelux.

In totaal staan er dit jaar 187 restaurants in de Bib Gourmand Belux, waarvan 172 Belgische restaurants. Dit jaar zijn er ook 23 nieuwe adressen aan de lijst toevoegd, 22 daarvan zijn Belgisch. Wallonië telt met 13 restaurants opnieuw het grootste aantal nieuwkomers. Ook werden 7 Vlaamse en 2 Brusselse restaurants aan de lijst toegevoegd. Het Groothertogdom Luxemburg kende eveneens een nieuwkomer. Je vindt alle adressen op de website van Michelin. (Verschillende onder hen organiserentake-away service!)

Groene ster

Michelin maakte daarbij van de gelegenheid gebruik om al een woordje te lossen over de grote gids, die in januari bekendgemaakt zal worden. Die zal immers ook nieuwe groene sterren bevatten. Daarmee worden restaurants in de kijker gezet die hun best doen om duurzamer te werken. De MICHELIN Gids België & Luxemburg 2021 zal beschikbaar zijn op papier en via guide.michelin.com.

