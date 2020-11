Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: blijf in beweging. Dat kan ook al in je eigen woonkamer.

Als je nog altijd het idee hebt dat yoga iets is voor hippies of zwoele Ibiza-vogels, dan is dit hét moment om daar anders over te beginnen denken. Het is immers een erg gemakkelijke manier om meer te bewegen, en we weten al langer dat beweging belangrijk is om je goed in je vel te voelen. Daarbij zijn de stretchoefeningen een goede manier om in het hier en nu te komen en je gepieker even te vergeten: je moet immers voelen hoe je lichaam reageert en weten hoe je ademhaling loopt.

Yoga is erg laagdrempelig, want letterlijk iedereen kan ermee beginnen. Je hoeft er geen speciale spullen voor te hebben (al kan een matje wel aangenaam zijn) en je kan het gewoon in je eigen tuin of in de woonkamer doen. En of je nu sportief bent of niet, lenig van nature of net een eeuwige stijve hark: met een beetje zoeken vind je gegarandeerd een online lesgever op jouw niveau. De lesjes die je online vindt, duren meestal ook niet zo lang en zijn dus perfect te implementeren in een thuiswerkpauze.

We zetten je graag op weg met deze drie voor iedereen toegankelijke sessies.

Voor absolute beginners, door de koningin van de Youtube-yoga:

Deze is een tikkeltje uitdagender, maar zeker ook haalbaar. Laat je vooral niet misleiden door de foto hier, want deze beweging zit niet echt in de sessie.

Geen tijd te verliezen? Deze kan je zelfs tijdens een zoommonoloog van die ene collega (wel niet vergeten je camera uit te zetten.)

Succes!

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

