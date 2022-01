Als het op oogcrèmes aankomt, zijn er zowat twee kampen: zij de erbij zweren, en zij die het een nutteloze uitgave vinden. Is het onnodig of onmisbaar? En wat zeggen experts?

Laten we er geen doekjes om winden: oogcrèmes hebben duidelijk te kampen met een slechte reputatie. 'Het is een veel te dure versie van een dagcrème', hoor je regelmatig, of 'Het is een uit de hand gelopen hype'. Maar klopt dat? Dermatoloog dr. Thomas Maselis zet even de voor- en nadelen op een rijtje: 'Is het nodig? Nee. Maar kan het nuttig zijn? Alles hangt af van wat je precies wil.''Nergens is je huid zo dun als rondom je ogen. Het is amper 0,05 mm dik en ontzettend gevoelig', vertelt dr. Maselis. 'Zo hebben veel mensen allergieën of krijgen ze uitslag wanneer ze hun gewone dagcrème erop smeren. 'De huid is zo dun, dat het sneller op producten reageert. Dat is normaal, want op die plek is de barrière tussen de buitenwereld en je afweersysteem zeer klein.'Dat is precies waarom de oogcrème z'n intrede deed in beautyland. Oogcrèmes zijn gewoon hydraterende crèmes, die speciaal zijn aangepast voor de meer kwetsbare huid rond de ogen. Vaak worden ze verkocht met de belofte dat ze je wallen verbeteren, anti-ageing effecten hebben, je huid gladder maken of de diepte van je rimpels verminderen. Het Journal of Cosmetic Dermatology zegt dat oogcrèmes effectief daarmee kunnen helpen. Maar volgens dr. Maselis moeten we realistisch blijven. 'Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat mensen te hoge verwachtingen hebben van schoonheidsproducten als oogcrèmes. Ik ben het ermee eens als je het therapeutisch wil gebruiken, maar verwacht niet dat je er alles mee kunt bereiken wat je wil.'De oogcrèmes die de laatste jaren worden uitgebracht, worden ze versterkt met vitamine A en C, niacinamide, hyaluronzuur, retinol. Maar zijn ze de moeite? En werken ze ook echt? 'Of oogcrèmes effectief werken en essentieel zijn voor je routine, kan ik niet zeggen. Maar elke actieve ingrediënt heeft zijn eigen werking, dat is zelfs wetenschappelijk onderbouwd.' Zo is een oogcrème die met vitamine C versterkt is erg goed voor de collageenaanmaak van je huid. Het werkt ook anti-inflammatoir en kan een licht-opblekende werking hebben. Wil je eerder een goed gehydrateerd huidje? Dan is een oogcrème op basis van niacinamide de betere keuze. 'Niacinamide stimuleert je ceramiden, dat zijn stofjes die je huid beschermen tegen uitdroging', zegt de dermatoloog. 'Als het water in je huid minder snel verdampt, dan blijft het langer gehydrateerd.' Een stofje die je tegenwoordig letterlijk overal tegenkomt is hyaluronzuur. 'Dat stofje zit van nature in de huid en bindt water', zegt Maselis. 'Hoe meer vocht, hoe dikker je huid en hoe beter het ondergrond van je oog afgeschermd wordt.' Sommige oogcrèmes worden gecombineerd met retinol of antioxidanten. 'De huid rondom de ogen is zeer gevoelig aan zonneschade', zegt Maselis. 'Hoe meer je je blootstelt aan de zon en vrije radicalen, hoe meer je je collageen afbreekt en pigmentvlekken veroorzaakt.' Actieve retinol - ofwel vitamine A - en antioxidanten bestrijden die vrije radicalen. 'Je kunt er daarom baat bij hebben om antioxidantrijke ingrediënten en een SPF te gebruiken om de schade te beperken.' Een andere vaakvoorkomende hype zijn peptiden. Deze vind je ook vaak terug in oogcrèmes, en deze zouden anti-ageing effecten hebben, omdat ze de essentiële eiwitten in je huid kunnen versterken. Al wordt de werking van peptiden wel betwist: sommige studies zeggen dat peptiden te groot zijn om door je de huidbarrière te dringen, andere studies spreken dit tegen. Voor Maselis is het gebruik van een oogcrème absoluut geen must. 'Eigenlijk is een zachte hydraterende dagcrème meer dan voldoende. Wil je er per se oogcrème opsmeren? Even goed', zegt hij. 'Aan zij die zeggen dat het de reinste onzin is, daar ben ik het niet mee eens. Is het echt nodig in je skincare routine? Ook niet. Eigenlijk is de mensenhuid perfect capabel om voor zichzelf te zorgen.' Volgens de dermatoloog moeten gebruikers vooral geen hoge verwachtingen hebben. 'Is je doel om de vorm van je huid te veranderen, je rimpels te vervagen of je blik te doen liften? Daar bestaan speciale esthetische ingreepjes voor als fillers, botox en allerhande lifts. Maar dat heeft niets met gezichtsreinigingsproducten te maken, dan moet je vooral je hoop niet stellen in oogcrèmes.'