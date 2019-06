Natuurlijke cosmetica. Enkele jaren geleden leek het iets wat rechtstreeks uit het bos kwam. Vandaag is er echter een groeiende vraag naar dat groen moois, en daar stemt duurzame make-up artist Eva Trappeniers (30) mee in.

Eva was lang één van de eersten en moest knokken voor haar merk. Maar ze gaf nooit op, ze moest en zou een groene make-up artist worden. Weg met slechte producten, Eva wil de natuur haar werk laten doen.

Hoe kwam je op het idee om een duurzame make-up artieste te worden?

'Tijdens mijn opleiding visagie merkte ik hoe fijn ik make-up vond, maar er klopte iets niet. De producten waarmee ik werkte waren synthetisch en ik creëerde zoveel afval door watjes, doekjes et cetera te gebruiken. Toen hakte ik zelf de knoop door: als ik dit als job ging doen, dan moest het op een duurzame manier. Zo ben ik vier jaar geleden begonnen met mijn merk 'von Winckelmann'. Dat is de achternaam van mijn mama, dus zo vergezocht is het niet.

Wees op je hoede: natuurlijke oorsprong wil ook niet altijd zeggen dat het eindproduct zo groen is.

Ik werk vooral in de bruidssector en aan het begin van mijn carrière merkte ik dat mensen geen meerwaarde zagen in mijn aanpak. Ik merk nu dat die interesse bij het publiek toeneemt en dat vind ik zo ontzettend goed. Mensen komen tegenwoordig net speciaal naar mij toe, omdat ze belang aan hechten aan de natuur en hun lichaam.'

En de uitbreiding: de pop-up?

'Vorig jaar (december 2018) opende ik de boetiek omdat mijn klanten me regelmatig vroegen welke producten ik gebruikte tijdens hun make-upsessie en of ze deze ook konden kopen. Door de boetiek kan ik ook mijn productenwaaier uitbreiden. Ik verkoop alleen de merken waar ik echt fan van ben en probeer hiermee mensen te inspireren. Ik denk zo veel mogelijk na over de producten die ik wil verkopen: zijn ze goed voor het milieu? En zijn ze wel goed voor het lichaam?'

Wat is natuurlijke cosmetica dan precies?

'Natuurlijke cosmetica is cosmetica die bestaat uit natuurlijke ingrediënten, maar dan écht pure natuurlijke ingrediënten. Vaak wordt iets uit de natuur dusdanig bewerkt dat het chemisch wordt. Ik ben me beginnen verdiepen in het onderwerp en ontdekte wat grote beauty concerns gebruiken in hun producten om bijvoorbeeld de houdbaarheid te verlegen of de geur te verbeteren.

Waar ik toen op stootte, daar verschoot ik best wel van. Er zitten vooral nutteloze ingrediënten in de producten, die zijn helemaal niet belangrijk voor de huid. Ze worden eerder gebruikt om het product zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Denk maar aan de geur, kleur, glitters, glans of de verpakking. Voor die grote producenten is het vaak goedkoper om bepaalde, ook schadelijke, stoffen te gebruiken. Dat smeren wij dan onwetend op ons gezicht.

Eva Trappeniers © Yente Paesmans

Er zijn veel aspecten aan natuurlijke producten en je mag je niet laten misleiden wanneer ze beweren dat er biologische ingrediënten in zitten. Natuurlijke oorsprong wil ook niet altijd zeggen dat het eindproduct zo groen is. Wanneer je als klant daar zelf niet door kan kijken, raad ik aan om bij specialisten te kopen of je erin te verdiepen. Wie een stapje verder wil gaan, kan leren welke ingrediënten ze best vermijden.

Ik wil meegeven aan mijn publiek hoe makkelijk het eigenlijk is om over te schakelen. Je moet helemaal niets compenseren.

Wist je dat merken verplicht zijn om de ingrediëntenlijst op de verpakking te zetten? Het ingrediënt waar het meest van gebruikt werd, staat vooraan. Zo gaat de lijst verder, op basis van hoeveel er van een ingrediënt aanwezig is.'

Hoe ziet het cosmeticalandschap er vandaag uit volgens jou?

'De grote spelers merken dat ze niet achterop kunnen blijven hinken en gaan zich door middel van marketing herpositioneren als zogenaamde 'natuurlijke labels'. Niets is minder waar. Wie onwetend is gelooft dat en koopt dan een 'natuurlijke' cleanser van een bekend label in de supermarkt. Ik ben op mijn hoede voor die greenwashing. Want ja hoor, greenwashing is ook in de make-upindustrie een reëel gevaar. Gelukkig staan er nieuwe, jonge merken op met een duidelijke filosofie. Mij lijkt het veel veiliger om hun producten te kopen, want het is ook aan de consument om een bepaald standpunt in te nemen.'

Heb je tips om over te schakelen naar natuurlijke producten?

'Ik volg Instagramaccounts die daar mee bezig zijn, zo moet je zelf niet van nul beginnen. Daarnaast word je ook positief beïnvloed en krijg je ideeën en inspiratie. Een andere goede tip is: begin met kleine dingen. Is er iets op en moet je naar de winkel? Denk dan na over een milieuvriendelijker alternatief en koop dat in plaats van je gewoonlijke producten.'

Voor de make-up addicts onder ons, brandt de vraag: hoe groot is de keuze?

'Er gaat altijd een bepaalde mindset moeten zijn. Grote bedrijven ontwikkelen onweerstaanbare producten en creëren een nood die oorspronkelijk niet bestond. Van sommige producten moet je dan ook afstappen omdat ze niet goed zijn voor het lichaam of milieu. Zo kan je ontdekken dan dat natuurlijke zeep vaak geen geur heeft omdat er geen toegevoegde parfums in zitten. En als je dan je zinnen had gezet op de geur van tropische bloemen, dan moet je je daar over zetten.

Het lijkt misschien een opoffering maar voor je het weet ben je door die 'nare' periode en voelt alles zo natuurlijk en gewoon aan. Bovendien heb ik ook het gevoel dat ik mezelf meer luxe toe-eigen door minder producten te hebben. Ik investeer liever in een product waarvan ik weet dat het goed is voor mij én de natuur.'

Eva Trappeniers © Yente Paesmans

Wat is het doel van von Winckelmann?

'Toen ik begon als make-up artieste, had ik een blog. Hierop deelde ik mijn bevindingen over producten die ik uitprobeerde. Dit altijd met het doel om mensen te laten overstappen naar natuurlijke alternatieven. Dat deed ik ook toen ik drie jaar lang workshops voor Cîme organiseerde.

Ik wil ook die connotatie van 'geitenwollensokken' wegwerken, want ik ben helemaal niet zo, al gebruik ik natuurlijke producten. En mijn hoofdmisse? Dat is meegeven aan het publiek hoe makkelijk het eigenlijk is om over te schakelen. Je moet helemaal niets compenseren. Het zijn de kleine aanpassingen die al een wereld van verschil kunnen maken.'

De 3 favor­ieten van Eva 1. Hoewel ik kort douche om water te besparen, is dit toch een zalig moment van de dag voor mij wanneer ik de douchegel van RainPharma gebruik. Met één pompje kan ik me helemaal wassen en het ruikt echt heerlijk naar essentiële oliën. Wellenesmomentje? Check. 2. Ik kan niet zonder mijn John Master Organics haarproducten. Door deze natuurlijke shampoo te gebruiken, moet ik momenteel mijn haar slechts één keer per week wassen. 3. Als ik mijn verzorgingsroutine in de ochtend niet doe, kan mijn dag niet goed beginnen. Ik gebruik het liefst de huidverzorging van RainPharma. Opstaan, huid reinigen, tonic en een dagcrème. Klaar voor de dag!

Volg Eva op Instagram en surf naar www.vonwinckelmann.be voor meer informatie. De pop-upshop van Eva en Lise Duchâteau van Sunkissed Flowers kan je vinden op het volgende adres: Adegemstraat 80, Mechelen.