Zien: architecte wordt patissier

De heks van Hans en Grietje bouwde een peperkoekenhuisje om de twee kinderen in de val te lokken. En wie bouwde in z'n jeugd geen huisje van snoep? Zoete lekkernijen en architectuur verbinden met elkaar is niet nieuw, maar deze voormalige architecte gooit toch hoge ogen met haar originele invulling van het concept.

De creaties van Dinara Kasko zijn ook gebaseerd op woningen, maar op een heel wat modernere en innovatievere manier. De architecte studeerde af aan de Kharkov University Architecture School en werkte drie jaar voor een designbedrijf in Nederland, waar ze ook als fotografe aan de slag ging. Toen ze moeder werd en wat tijd had om na te denken over haar toekomst, besliste Kasko om volledig voor haar passie te gaan: patisserie. Tijdens haar jeugd heeft ze heel wat rondgereisd en zo haar liefde voor het bakken van desserts ontdekt. Na haar moederschapsverlof zette ze deze liefde om in een carrière.

Met behulp van 3D-technologie bouwt Kasko cakes en taarten die eruitzien als futuristische lekkernijen. Ze benadert haar baksels als ware het schaalmodellen voor moderne gebouwen. In 3DMAX ontwerpt ze eerst de vorm, vervolgens print ze de modellen via een 3D-printer, wat ze gebruikt als siliconen mal voor haar creaties. De patissier laat zich inspireren door biomimetica, oftewel de wetenschap en kunst van het imiteren van ideeën uit de natuur.

Kasko verving staal, glas en beton door chocolade, gelatine, meringue en beslag. Ontdek via haar YouTubekanaal en Instagrampagina wat het resultaat is van haar architecturale kennis en passie voor zoetigheid. (LP)