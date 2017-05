Dit is het mooiste middeleeuwse dorpje in Italië

In 1976 zorgde een zware aardbeving ervoor dat het stadje Venzone in de nog onbekende regio Friuli-Venezia Giulia als een kaartenhuis in elkaar stortte. Nu, 40 jaar later, is het verkozen tot het 'mooiste middeleeuwse dorpje in Italië'.

Dat is volledig te danken aan de inspanningen van de inwoners. Direct na de aardbeving begonnen ze aan de zorgvuldige wederopbouw. Iedere steen kreeg zijn oorspronkelijke plekje terug.

De stadsmuur, de kerk, de fonteinen, de huizen, de smalle straatjes allemaal in Venetiaanse stijl gebouwd.... het ziet eruit alsof het er al eeuwen staat, geen enkel spoor van de alles verwoestende aardbeving.

Enkel het Museum Tiere Motus, waar je kan zien hoe Venzone van de kaart geveegd werd en het jaren later schopte tot 'piu bel borgo d'Italia', herinnert nog aan de aardbeving.

Venzone heeft nog een andere bijzondere bezienswaardigheid. In de 17e eeuw werden onder de kathedraal 42 mummies gevonden. Ze bleken door een natuurlijke oorzaak te zijn gemummificeerd, waarschijnlijk door een bacterie die het lichaam razendsnel dehydrateert.

Na de aardbeving zijn er nog maar 15 mummies overgebleven. Vijf daarvan zijn te zien in de crypte van de St. Michael kapel.