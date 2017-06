High score met hijab: 'mijn religie heeft me nooit tegengehouden om te sporten, integendeel'

Vijftig jaar geleden was een marathon met vrouwelijke deelnemers nog nieuw. Vandaag hebben female athletes hun plek in de sportgeschiedenis geclaimd, maar moslimvrouwen die ervoor kiezen om tijdens het sporten hun hoofddoek te dragen botsen nog vaak op vooroordelen.Vier jonge moslima's uit ons land getuigen over hoe zij vechten, coachen en lopen tegen de stroom in.