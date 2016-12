Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Annelies Vermeir (Een lepeltje lekkers)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Ik vind het gewoon leuk om het binnen gezellig te maken samen met familie en vrienden. Voor mij hoort daar ook lekker eten bij, maar dat hoeft zeker geen sterrenmenu te zijn. Het gezelschap blijft het belangrijkste.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Coquilles! Dat is mijn absoluut lievelingseten. Geen kerstmenu zonder coquilles: in een carpaccio, gebakken, gegrild, ... Ik lust ze op alle mogelijke manieren.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Voor mij liever geen zware gerechten, roomsauzen en zeemzoete desserts. Ik hou meer van een licht voorgerecht, fijne hoofdgerechten en een friszuur dessert.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Door de jaren heen ben ik veel beter geworden in de planning en organisatie. Ik maak ruim vooraf een menu op, ik zorg dat alle boodschappen gedaan zijn (liefst met een Collect & Go-achtige service zodat ik zelf geen uren in de supermarkt moet doorbrengen) en dat het huis al wat opgeruimd is. In de mate van het mogelijke probeer ik de week voordien al wat voorbereidingen te doen (soepen, sauzen en stoofpotten kan je meestal vrij goed invriezen). En de andere taken plan ik ook gespreid over 2 of 3 dagen: 2 dagen op voorhand bijv. al deeg maken, dressings, dips of mayonnaise, de dag voordien kan je de taart al grotendeels afwerken, marinades maken etc. En de dag zelf probeer ik echt álles voorbereid te hebben tegen dat de gasten er zijn. Zo hoef ik enkel nog wat af te werken en te dresseren, en kan ik gezellig mee aan tafel schuiven.

Heb je een vaste feesttraditie?

Op 24 december kook ik een hele dag samen met mijn mama. Dat is een vaste traditie. De mannen zorgen dat de cadeautjes ingepakt zijn en de tafel gedekt, en wij zitten in de keuken. We verdelen de taken en genieten gewoon van het samenzijn. Meestal bak ik dan ook een kerststol of -brood voor de brunch op kerstdag. Zalig!