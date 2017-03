Groenten op het bord en in het cocktailglas: 8 recepten

Op de nieuwe locatie van Hortense, in Elsene, stampten de twee creatieve breinen het unieke concept Hortense & Humus uit de grond. Naast uitstekende cocktails kun je er ook creatieve, geraffineerde schotels bestellen, met groenten recht uit de tuin van de chef. Lunchen kan al vanaf 23 euro (drie gangen). 's Avonds serveert men à la carte of een tastingmenu van vier, vijf of zes gangen. In het weekend kan er ook gebruncht worden.

De slogan is Because we love vegetables. Plezier met groenten als leidraad, en dat betekent eenvoudige, alledaagse ingrediënten op een hoger niveau tillen door te spelen met technieken en texturen.

De twee kennen elkaar al langer, delen dezelfde ideeën en vullen elkaar aan. De inspirerende groene bereidingen van Nicolas zijn verrassend en puur, net als de bijbehorende cocktails van Matthieu.