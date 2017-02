Hortense & Humus: Groenteschotels en cocktails op hoog niveau

In zijn huiskamerrestaurant Humus Botanical Gastronomy in Jette verbaasde Nicolas Decloedt zijn gasten met verfijnde gastronomie met groenten in de hoofdrol. De fotograaf van opleiding werkte eerder in toprestaurants - In de Wulf, Mugaritz, Bon Bon, Chalet de la Forêt - en sloeg in december de handen in elkaar met Matthieu Chaumont. De Franse mixoloog - geboren in Bordeaux maar al enkele jaren residerend in Brussel - zwaait al enkele jaren de plak in de cocktailbar Hortense, tot voor kort op een ondergronds adres aan de Zavel. Hij kent de wereld van de spirits als zijn broekzak.

Op de nieuwe locatie van Hortense, in Elsene, stampten de twee creatieve breinen het unieke concept Hortense & Humus uit de grond. Naast uitstekende cocktails kan je er ook creatieve, geraffineerde schotels bestellen, met groenten die recht uit de tuin van de chef komen. Lunchen kan je al vanaf 23 euro (drie gangen). 's Avonds serveert men à la carte of een tastingmenu van vier, vijf of zes gangen. In het weekend kan er ook gebruncht worden. Te ontdekken.